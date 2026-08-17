Sufre afectación temporal sistema de pagos de la plataforma Nauta

Los especialistas técnicos de la entidad ya se encuentran laborando en la reparación de la avería, con el objetivo de restablecer la totalidad de los servicios en el menor tiempo posible.

Cubadebate

17 agosto, 2026 - 5:37pm

El fallo fue ocasionado por un corte de fibra óptica en la ruta que conecta el sitio donde se aloja el sistema.

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) informa a sus clientes sobre una interrupción en el sistema que gestiona los pagos (recargas, transferencias de saldo entre cuentas nauta, cuota nauta hogar, etc.), ocasionada por un corte de fibra óptica en la ruta que conecta el sitio donde se aloja el sistema.

Los especialistas técnicos de la entidad ya se encuentran laborando en la reparación de la avería, con el objetivo de restablecer la totalidad de los servicios en el menor tiempo posible.

ETECSA ofrece sinceras disculpas a sus clientes y a la población por las molestias ocasionadas y mantendrá informados oportunamente sobre la evolución de la solución.

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