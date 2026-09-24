ETECSA reorganiza sus inversiones ante las afectaciones eléctricas a las telecomunicaciones (+ Fotos e Infografía)

Numerosos sitios se apagan ante la falta de energía eléctrica, lo que deja a comunidades sin telefonía fija, cobertura celular o conectividad a internet

Durante los últimos meses ha disminuido la disponibilidad de los servicios móviles y fijos, una situación que ha generado crecientes molestias entre la población. Según explicó ETECSA, una de las principales causas está relacionada con las dificultades para garantizar el suministro eléctrico a los sitios tecnológicos que sostienen las telecomunicaciones.

De acuerdo con la empresa, numerosos sitios se apagan ante la falta de energía eléctrica, lo que puede dejar a comunidades sin telefonía fija, cobertura celular o conectividad a internet. Cuando permanecen operativas pocas radiobases para atender una elevada demanda, además, se incrementan los niveles de congestión.

La magnitud de estas afectaciones quedó particularmente expuesta durante la reciente caída del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Según los datos ofrecidos por ETECSA, en ese momento se interrumpió más del 80 % de los sitios de radiobases y prácticamente el 70 % de los gabinetes.

La empresa señaló que esta situación provocó una disminución del tráfico de internet que llegó a alcanzar el 58 % respecto a períodos similares.

Menores ingresos y mayores costos

ETECSA explicó que la situación actual de la empresa también está condicionada por factores económicos que afectan al país, entre ellos la inflación y las dificultades para garantizar el combustible, en un contexto que la entidad vincula con el cerco energético.

Según la empresa, estas circunstancias inciden directamente en la calidad de los servicios y, a su vez, repercuten en sus ingresos, mientras incrementan los gastos necesarios para mantener las operaciones. Esto dificulta, explicó, sostener en el tiempo los actuales esquemas de costos y precios.

Uno de los ejemplos señalados por ETECSA es la telefonía fija.

De acuerdo con la entidad, este servicio actualmente no logra cubrir sus propios costos de mantenimiento y operación, por lo que resulta necesario utilizar ingresos generados por los servicios móviles para contribuir a sufragar esos gastos.

La empresa señaló que, en las condiciones actuales, esa compensación no puede realizarse completamente. Como resultado, se registran alrededor de 77 000 reportes de servicios fijos interrumpidos, muchos de ellos relacionados, según ETECSA, con el déficit de recursos y con los costos que supone mantener una tecnología considerada obsoleta.

A estas dificultades se suman las afectaciones a la llamada planta exterior, es decir, la infraestructura de la red instalada en espacios públicos.

ETECSA explicó que los daños a cables, postes, gabinetes y otros elementos de esta infraestructura generan gastos de reparación que podrían destinarse a mejorar los servicios. En otros casos, estas afectaciones provocan que comunidades enteras permanezcan sin telefonía o cobertura celular, mientras instituciones quedan sin conectividad durante períodos prolongados.

Recursos para recuperar y modernizar la red

En este escenario, ETECSA señaló que la recuperación gradual de sus ingresos a partir del segundo semestre de 2025 permitió destinar recursos financieros a actividades consideradas claves para garantizar la continuidad de los servicios.

Según informó la empresa, esos recursos posibilitaron cubrir parte de las deudas vencidas, asegurar pagos asociados a servicios internacionales y adquirir recursos mínimos para mantener las operaciones.

Otra parte se destinó a pagos iniciales para proyectos tecnológicos y a la sustitución de plataformas que soportan el funcionamiento de los servicios móviles.

Entre las acciones desarrolladas, ETECSA mencionó la ampliación de las frecuencias de 900 y 2100 MHz, que permitió habilitar la tecnología 4G en más de 100 radiobases.

También se instalaron licencias destinadas a incrementar la concurrencia de usuarios en 300 radiobases, mientras fueron instaladas más de 140 nuevas radiobases, incluidos sitios donde se realizaron cambios tecnológicos.

A finales de 2025, además, comenzó un proceso inversionista para sustituir equipamientos en sitios de radiobases de La Habana.

La empresa aclaró que este proceso no implica necesariamente incrementar el número de radiobases, sino introducir mejoras técnicas. Entre ellas se encuentra la instalación de nuevas baterías para aumentar la autonomía de los sitios durante varias horas ante interrupciones del suministro eléctrico.

La energía cambia las prioridades de inversión

Sin embargo, según explicó ETECSA, la situación energética del país ha obligado a reorganizar las prioridades para la utilización de sus recursos financieros y la ejecución de nuevas inversiones.

La empresa considera que no resulta viable continuar ampliando la red de acceso —mediante radiobases, gabinetes, sitios WiFi y otras instalaciones— si no existe capacidad suficiente para garantizar el respaldo energético de esa infraestructura.

Por ello, ETECSA trabaja en un programa de transición energética a corto, mediano y largo plazo, con énfasis en la incorporación de fuentes fotovoltaicas.

La entidad explicó que se trata de un proceso complejo debido a la situación económica del país, los costos de las inversiones y la cantidad y diversidad de sitios tecnológicos que deben ser atendidos en todo el territorio nacional.

De acuerdo con la empresa, el programa se ha organizado por etapas y se concilia con los órganos territoriales de gobierno.

Actualmente, ETECSA avanza en la instalación de paneles fotovoltaicos destinados a respaldar los principales sistemas tecnológicos a nivel municipal.

Según explicó la entidad, estos centros suelen concentrar varios servicios: radiobases, telefonía fija, Nauta Hogar y enlaces de conectividad para instituciones.

La empresa agregó que estos sistemas también pueden contribuir a garantizar la conectividad de otras entidades, entre ellas los bancos, para el desarrollo de sus actividades habituales y la prestación de servicios a la población.

64 cabeceras municipales con respaldo fotovoltaico

Al cierre de la información ofrecida por ETECSA, los principales centros tecnológicos de 64 cabeceras municipales del país contaban con cobertura mediante sistemas fotovoltaicos.

La empresa señaló que los mayores avances se registraban en Pinar del Río, Villa Clara, Matanzas y Granma.

Paralelamente, se han instalado kits solares de menor capacidad en otros sitios, con el objetivo de proporcionar durante el día un nivel de respaldo energético a servicios móviles y fijos.

No obstante, ETECSA explicó que la instalación de estas tecnologías enfrenta diferentes limitaciones.

Una de ellas es la disponibilidad de proveedores capaces de suministrar sistemas con las características requeridas para respaldar los sitios tecnológicos. A esto se suma el espacio físico disponible en algunos centros de telecomunicaciones, que puede limitar la cantidad de paneles que es posible instalar.

Por estas razones, la empresa señaló que la capacidad fotovoltaica instalada no siempre permite garantizar la continuidad de los servicios durante las 24 horas del día y que continúan evaluándose otras alternativas.

ETECSA valoró como favorables las experiencias desarrolladas con la población, entidades y otros actores económicos que han contribuido a estos procesos.

Los grupos electrógenos mantienen activos los sitios principales

Mientras avanza la transición hacia fuentes renovables, ETECSA mantiene el funcionamiento de los sitios que soportan tecnologías de alcance nacional y provincial mediante grupos electrógenos.

Según explicó la empresa, estos equipos resultan imprescindibles para sostener los servicios, por lo que su abastecimiento y mantenimiento se encuentran entre las prioridades de la entidad.

En determinadas ocasiones, algunos grupos electrógenos han llegado a funcionar durante más de 20 horas, una situación que, reconoció ETECSA, genera molestias entre la población residente en las zonas aledañas.

La empresa señaló que, precisamente por ello, resulta fundamental disponer de las capacidades del Sistema Electroenergético Nacional, especialmente para garantizar el funcionamiento de los sitios de mayor relevancia.

En medio de este escenario, ETECSA sostiene que sus trabajadores continúan buscando alternativas para mantener la vitalidad de los servicios de telecomunicaciones, cada vez más vinculados a las actividades cotidianas de la población.

La empresa enfrenta así un doble desafío: mantener operativa la infraestructura existente bajo las actuales condiciones energéticas y, al mismo tiempo, continuar su proceso de modernización. Según ETECSA, la transición hacia fuentes renovables constituye una de las vías para avanzar en ambos objetivos.