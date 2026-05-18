Próximos a llegar a la meta estudiantes de la EIDE en Sancti Spíritus

Sus alumnos de duodécimo grado redoblan esfuerzos para las pruebas de ingreso a la universidad

En Sancti Spíritus, la EIDE Provincial Lino Pupo Salabarría se prepara para poner punto final al curso escolar 2025-2026. Con esa finalidad, estudiantes de doce grado apuestan por la superación con vistas a las pruebas de ingreso a la Educación Superior. Los detalles con Maikel Martín Gallego desde Audiovisuales Escambray.