En Sancti Spíritus, la EIDE Provincial Lino Pupo Salabarría se prepara para poner punto final al curso escolar 2025-2026. Con esa finalidad, estudiantes de doce grado apuestan por la superación con vistas a las pruebas de ingreso a la Educación Superior. Los detalles con Maikel Martín Gallego desde Audiovisuales Escambray.
Próximos a llegar a la meta estudiantes de la EIDE en Sancti Spíritus
Sus alumnos de duodécimo grado redoblan esfuerzos para las pruebas de ingreso a la universidad
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