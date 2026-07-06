Taguasco en 26: Ejemplo de resistencia frente a las adversidades

La dirigencia provincial ha extendido su felicitación a los municipios de Trinidad y Fomento, por su labor en esta etapa, y a todo el pueblo espirituano, que día a día protagoniza una firme demostración de unidad y resistencia

En Taguasco se han multiplicado las iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la población. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

En un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos, el municipio de Taguasco se alza como un baluarte de la resiliencia en Sancti Spíritus.

Así lo ha reconocido el Buró Provincial del Partido, al designar a esta tierra espirituana como sede provincial de la celebración por el aniversario 73 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, en reconocimiento al esfuerzo titánico de su pueblo frente a las adversidades.

La decisión, adoptada en el seno de la dirección política de la provincia, no es fortuita. Taguasco ha sabido convertir las limitaciones en acicates para el desarrollo, demostrando que la creatividad y la unidad son armas infalibles contra el cerco imperialista.

En medio de las dificultades objetivas generadas por la política hostil de Washington, el territorio ha cumplido las principales tareas políticas, económicas y sociales, convirtiéndose en un referente para el resto de la geografía espirituana.

Uno de los pilares de este éxito ha sido la apuesta por las fuentes renovables de energía. En Taguasco, la implementación de alternativas sostenibles no es solo una meta, sino una realidad palpable que contribuye a la soberanía energética y al alivio de las tensiones derivadas de la escasez de combustible.

Paralelamente, se han multiplicado las iniciativas para mejorar las condiciones de vida de la población, con un enfoque integral que abarca desde la producción de alimentos hasta la conservación de los recursos naturales, con lo cual demuestra que es posible progresar incluso bajo las más duras condiciones.

El sector social constituye otro pilar de estabilidad. La educación, el deporte y la salud mantienen indicadores sólidos, gracias a la consagración de sus trabajadores y al respaldo del sistema institucional. Pero si hay un ámbito donde Taguasco brilla con luz propia, es en la cultura comunitaria, donde el quehacer artístico y las tradiciones se convierten en un escudo espiritual que fortalece la identidad y la resistencia de su gente.

El Buró Provincial del Partido ha subrayado que el elemento clave en estos resultados ha sido el fortalecimiento del vínculo orgánico entre el Partido, las organizaciones políticas y de masas, las entidades administrativas y el Gobierno.

El reconocimiento no se limita a Taguasco. La dirigencia provincial ha extendido su felicitación a los municipios de Trinidad y Fomento, por su labor en esta etapa, y a todo el pueblo espirituano, que día a día protagoniza una firme demostración de unidad y resistencia.

La provincia en su conjunto se prepara para conmemorar una nueva efeméride revolucionaria con la certeza de que, como enseñó Fidel, “la historia nos absolverá” y la voluntad de vencer se impondrá siempre sobre el obstáculo.