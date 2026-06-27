La llama del 26 de Julio permanece viva en Sancti Spíritus (+fotos)

Durante los últimos años, esta central provincia ha logrado estabilidad y cohesión en el trabajo, razón por la cual se ha mantenido a la vanguardia del movimiento político por la efémeride del Moncada

La primera secretaria del PCC en la provincia transmitió el mensaje al pueblo espirituano de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, quien expresó su confianza absoluta en el territorio. (Fotos: Dileán Sousa/Escambray)

Con un llamado a fortalecer la marcha en medio de las difíciles circunstancias impuestas por el recrudecimiento del bloqueo norteamericano contra Cuba, Deivy Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria de la organización en Sancti Spíritus, ponderó el esfuerzo desplegado por el pueblo en este último año, período particularmente adverso en el que, no obstante, se obtuvieron resultados que fueron reconocidos por el Buró Político al otorgarle la sede del 26 de Julio a Pinar del Río.

Al destacar el trabajo desempeñado por las provincias de Villa Clara y Matanzas y reconocer a Guantánamo y Sancti Spíritus, el acuerdo del Buró Político subraya la trascendencia del impulso a las tareas priorizadas con amplia participación popular que se lleva a cabo en estos últimos territorios que, igualmente sujetos a los rigores del actual contexto, redoblan esfuerzos por salir adelante.

Pérez Martín resaltó el empeño y sacrificio del pueblo espirituano, que se ha entregado con unidad y cohesión al trabajo en todos los frentes de la producción y los servicios, con especial enfasis en el sector de la Salud, que mantiene una tasa de mortalidad infantil de 1.8 por cada mil nacidos vivos y sostiene, contra viento y marea, programas de vital importancia para la población.

Pérez Martín transmitió el mensaje al pueblo espirituano de Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, quien expresó su confianza absoluta en el territorio.

No obstante los resultados, la primera secretaria instó a enfrentar los retos que la provincia, como toda Cuba, tiene por delante: continuar elevando la preparación para la defensa, implementar las transformaciones económicas y sociales, y seguir avanzando en la articulación de todos los actores económicos, la producción de alimentos y el perfeccionamiento de los indicadores económicos.

Pérez Martín congratuló a los espirituanos durante un encuentro con una representación del pueblo, en el que también participaron los delegados del territorio a las sesiones finales del XXII Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC); allí la miembro del Comité Central enfatizó en la denuncia al bloqueo de Estados Unidos contra la isla, la necesidad de una mayor presencia de los jóvenes en la vida social y económica y el reforzamiento de la vigilancia revolucionaria.

En el año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro, Pérez Martín resaltó las múltiples motivaciones del territorio para seguir adelante, y ratificó el protagonismo del pueblo.

“Solo con la participación popular podremos llevar a cabo cada una de las tareas que tenemos por delante”, concluyó la primera secretaria, quien insistió en el rol de vanguardia de la provincia durante estos últimos años en que ha mantenido viva la llama del 26 de Julio.