Taguasco sigue en marcha (+fotos)

Fieles al legado del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, los taguasquenses han decidido seguir adelante, a pesar de la compleja situación que enfrenta el país

Las obras que se reimpulsan por estos días en Taguasco tienen un marcado sentido social y económico. (Fotos: Roberto Javier Bermúdez/ Escambray)

Aunque una consigna por sí sola no es capaz de cambiar todo lo necesario, cuando se asume con entereza y convicción puede resultar un incentivo importante para conducir a empeños mayores.

Seguir la marcha significa que, a pesar de los avatares, se puede y se debe continuar hacia adelante. Con esa visión, el municipio espirituano de Taguasco ha demostrado en los últimos años que existe una reserva de talento e iniciativas capaces de resolver problemáticas desde adentro.

Para conocer sobre los logros y retos de este territorio, Escambray conversó con Aliens Vera López, primer secretario del Comité Municipal del Partido.

¿Cuáles son las líneas de trabajo fundamentales en las que se enfoca el trabajo del Partido y del Gobierno del municipio?

Según Aliens Vera López, primer secretario del Partido en Taguasco, la mayor bondad del municipio es su propia gente.

Las líneas de trabajo no son otras que las que apuntan a las principales insatisfacciones de la gente. Podemos hablar de la Salud, la Educación y la Cultura como constantes, pero hay que sumar la alimentación y otros servicios que en el municipio no existían y hoy tenemos resueltos parcial o totalmente.

En estos momentos ya se encuentra en proceso de instalación una minindustria para el procesamiento de frutas y vegetales.

Tenemos un buen desarrollo de frutales que no se están aprovechando al máximo y con esta pequeña fábrica, fruto de un proyecto de desarrollo local, se podrá revertir esa situación.

Algo tan sencillo como poder comprar una flor para una ocasión especial o una novedad era difícil en Taguasco. Gracias al empeño de una familia, el municipio cuenta con un jardín y una floristería de referencia en la provincia.

Son varios los ejemplos que se pueden mencionar de cómo nuestro pueblo ha puesto su talento en función de la mejora colectiva.

¿Entonces los taguasquenses han sido los protagonistas de este movimiento?

Sí. No hay lugar a dudas. Y no sólo de los hombres y mujeres del sector estatal, los médicos que hacen maravillas para salvar vidas, o los funcionarios y directivos de entidades que se las ingenian para prestar un servicio. Hay que hablar siempre del talento y la iniciativa propia de nuestros pobladores. Hay tareas que se indican por las autoridades, pero muchas iniciativas han surgido de un vecino, de un trabajador por cuenta propia.

En Zaza del Medio se están colocando paneles solares en la infraestructura de Etecsa para garantizar las comunicaciones y eso salió del pueblo. Se pusieron de acuerdo y recogieron dinero entre todos para comprar el sistema solar y en los próximos días debe quedar instalado.

Del campesinado taguasquense tenemos las mejores respuestas siempre. Son personas con mucha vergüenza y mucho compromiso.

En las condiciones actuales prácticamente no se asignan recursos para la agricultura y, sin embargo, ellos siguen produciendo comida, aprovechando las bondades de la naturaleza y lo que desde el Gobierno y el Partido podemos viabilizar.

¿Cuáles son las mayores potencialidades del municipio?

El territorio tiene varias fortalezas. No estamos muy distantes de la cabecera provincial. La Autopista Nacional termina justo aquí y eso les da vida a negocios que, a su vez, generan empleos y aportan tributos.

Contamos con un central azucarero y una destilería que son muy eficientes y una fábrica de cemento en Siguaney que es ejemplo de empresa estatal. Estas entidades aportan constantemente con su presencia en ferias y entregan alimentos a centros de Salud, Educación y del Sistema de Atención a la Familia (SAF).

La agricultura es tradición y tenemos muchos jóvenes en el campo con buenas perspectivas. El cultivo del tabaco, a partir de los beneficios y atenciones, se ha desarrollado con crecimientos significativos de un año a otro y con impacto en el resto de la agricultura.

Y vuelvo a mencionarte algo es que es factor común, la gente. Hay mucho talento, consagración, iniciativa y deseos de hacer; ncluso, personas que no viven ya en Taguasco, pero aportan al desarrollo económico y social.

¿Este entusiasmo que vemos en el municipio en estos días es solo por el 26 de Julio?

Cualquier celebración requiere de un ajetreo extra, de engalanar, pintar y embellecer. Pero te puedo asegurar que en Taguasco hay un trabajo sostenido.

El territorio sigue impulsando tareas de primer orden.

No estamos trabajando para un día. De hecho, hay varias obras que no van a estar listas para esa fecha porque queremos que salgan cuando esté todo para que arranquen sin problemas.

Te hablaba de la minindustria que puede estar lista para ese día o no. Tenemos las casas contenedores a las que les falta todavía para entregarlas; la pizzería, que se está reparando, y una panadería en la que se trabaja para poner a funcionar un horno de leña que permitirá hacer pan de la canasta familiar y para la venta liberada.

Ser sede provincial por el 26 de Julio nos motiva, nos impulsa, nos compromete. Pero el mayor compromiso es con la satisfacción del pueblo, con la solución de esos problemas que hacen la vida más difícil. Creo que estamos en el camino correcto y tenemos la firme convicción de que Taguasco seguirá honrando el legado del Mayor General Serafín Sánchez Valdivia, quiem al caer mortalmente herido en estas tierras minimizó su muerte y ordenó seguir la marcha.