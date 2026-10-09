Terremoto de magnitud 7.6 sacude a Panamá

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró hoy un fuerte terremoto que se sintió en toda esta capital, según reportes preliminares

El temblor que estremeció al istmo de magnitud 7,2 en la escala Richter, ocurrió a las 12:56, hora local. (Foto: PL)

Un fuerte sismo de magnitud 7.6 remeció este viernes el centro-sur de Panamá y a su vecina Costa Rica, sin que exista de momento información sobre víctimas o daños materiales. Las autoridades emitieron una alerta por posible tsunami.

El epicentro ‌del ‌movimiento telúrico se ubicó 14 kilómetros al suroeste de la pequeña localidad Pitaloza ‌Arriba, ubicada al sur del país, y a una profundidad de 33 kilómetros, según datos del Servicio Geológico ‌de Estados Unidos (USGS, por su sigla en inglés).

En un primer momento el USGS señaló que el sismo era de 8.0 grados, pero luego ajustó la magnitud a la baja.

Residentes de la Ciudad de Panamá, visiblemente conmocionados, se congregaron en las calles al sentir el fuerte temblor.

El Sistema de Alerta de Estados Unidos emitió una posible amenaza de tsunami para Ecuador, Colombia, Nicaragua, Panamá, Guatemala, México, Perú, El Salvador y Costa Rica.