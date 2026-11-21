El sismo ocurrió a las 7:09 de la noche, con epicentro a unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y una profundidad de 129 kilómetros, aproximadamente a 300 kilómetros al este de Lima

Hasta el momento no se reportan víctimas mortales, aunque sí cuantiosas pérdidas materiales.

Un potente terremoto de magnitud 6.7 estremeció este viernes varias regiones de Perú, provocando daños en decenas de viviendas, desprendimientos de rocas, interrupciones del tránsito y al menos una persona herida, de acuerdo con el reporte de medios internacionales y de los propios ciudadanos en redes sociales.

El movimiento también se percibió en Colombia, mientras las autoridades peruanas mantienen las evaluaciones para determinar el alcance de las afectaciones.

Según el Instituto Geofísico del Perú (IGP), el sismo ocurrió a las 7:09 de la noche, con epicentro a unos 30 kilómetros al noroeste de la ciudad de Junín y una profundidad de 129 kilómetros, aproximadamente a 300 kilómetros al este de Lima.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el temblor se sintió con intensidad moderada y fuerte en Junín, así como en Áncash, Lima, Ica, Ucayali, Pasco, Huánuco y Callao.

Los primeros balances oficiales contabilizan al menos 39 viviendas afectadas, principalmente por grietas y daños estructurales. De ellas, 20 se encuentran en San Pedro de Cajas, 14 en Ulcumayo, cuatro en Ticlacayán y una en Pichanaki.

“El sacudimiento del suelo ha sido intenso, no tenemos reporte de daños por el momento, pero sí desprendimientos de tierra y piedras en cerros”, declaró a la agencia AFP Hernando Tavera, presidente del IGP, antes de que las autoridades actualizaran el balance de afectaciones.

Posteriormente, el jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Vásquez, confirmó que en Pichanaki, provincia de Chanchamayo, se había desplomado una pared de una vivienda. También se reportaron daños en el primer piso del hospital local y en instalaciones de la Universidad Peruana Los Andes.

En la provincia de Oxapampa, perteneciente a Pasco, varias localidades sufrieron interrupciones del servicio eléctrico como consecuencia del movimiento telúrico.

Las afectaciones también alcanzaron importantes vías de comunicación. En la Carretera Central se registraron desprendimientos de rocas cerca de Santa Cruz de Cocachacra, en Huarochirí, mientras que el tránsito quedó interrumpido en un tramo de Tomay Kichwa, en la región de Huánuco.

El Gobierno Regional de Junín notificó, además, un bloqueo parcial de la carretera que conecta San Ramón con Tarma.

En Lima, el terremoto provocó desprendimientos de tierra en el distrito de Independencia y caída de piedras desde los acantilados de la Costa Verde.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) coincidió con el IGP al establecer la magnitud del terremoto en 6.7. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano (SGC) calculó una magnitud de 6.9 y una profundidad de 142 kilómetros.

La sacudida llegó a sentirse en Bogotá, aunque el Cuerpo Oficial de Bomberos de la capital colombiana indicó que no había recibido reportes de emergencias relacionadas con el fenómeno.

Horas después, a las 12:12 de la madrugada del sábado, el IGP registró otro movimiento de magnitud 5.0 en la misma zona, a una profundidad de 127 kilómetros.

El nuevo terremoto vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad sísmica del territorio peruano, situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las áreas con mayor actividad tectónica del planeta.

En julio pasado, otro sismo de magnitud 5.1 golpeó el departamento de Junín y dejó cinco fallecidos, 71 heridos y 2.764 damnificados, según cifras del Indeci.

Entre los movimientos más intensos registrados este año también figura el terremoto de magnitud 7.2 ocurrido el 20 de agosto cerca de Coracora, en Ayacucho.

Según los registros sísmicos, Perú experimenta anualmente cientos de movimientos de magnitud superior a 4.0, aunque solo una parte llega a ser percibida por la población.

Mientras continúan las inspecciones en las localidades afectadas por el terremoto de este viernes, las autoridades mantienen la vigilancia sobre posibles nuevos movimientos y los daños ocasionados en viviendas, carreteras e instalaciones públicas.