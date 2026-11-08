Tiroteo en Cracovia deja saldo de seis muertos y 15 heridos (+post)

Las tres personas cuyos cadáveres fueron encontrados en el domicilio del autor del tiroteo eran su padre, su madre y su hermana

Agentes de Policía montan guardia cerca de una zona acordonada el 8 de noviembre de 2026, tras el tiroteo mortal ocurrido ayer en la Plaza del Mercado Principal de Cracovia, Polonia. (Foto: Omar Marques / Gettyimages.ru)

Un hombre, identificado como Michał O., de 24 años, abrió fuego este sábado 7 de noviembre desde un vehículo en movimiento contra gente en el centro de Cracovia, Polonia, provocando la muerte de seis personas. El número de víctimas mortales se elevó a nueve, tras un hallazgo en la vivienda del agresor.

Al menos 15 personas resultaron heridas, incluidos dos policías, Jakub Kulik y Artur Morański, y dos ciudadanas extranjeras, de Rusia y Portugal. Una de las víctimas mortales es un ciudadano británico.

El atacante resultó herido durante un intercambio de disparos con agentes de policía y trasladado al hospital, donde permanece bajo vigilancia policial, luego del tiroteo que la Fiscalía de Polonia calificó como acto terrorismo.

El atacante de la Plaza de Cracovia fue herido y luego detenido. (Foto: X)

La policía encontró varias armas y municiones en el vehículo del agresor. (Foto: X)

Entre los heridos figuran dos policias. (Foto: X)

¿Qué ocurrió?

El sospechoso llegó en un vehículo Subaru sin placas a la zona alrededor de las 15:00 (hora local) y empezó a disparar. Se oyeron unos 20 o 30 disparos desde un vehículo en movimiento en la Plaza del Mercado Principal. El atacante fue herido por disparos de agentes policiales durante su detención, quienes acudieron al lugar 3 minutos después de los reportes. El atacante se encuentra bajo custodia mientras recibe atención médica: le realizaron dos cirugías.

Los hechos provocaron pánico entre los transeúntes. Numerosos efectivos fueron desplegados para atender la situación y asegurar la zona, además de ambulancias, patrulleros, y vehículos de la Guardia Municipal. Incluso un helicóptero sanitario aterrizó en la plaza. Al lugar también acudieron fiscales.

‼️🇵🇱 Muertos y heridos en un tiroteo en una plaza de Polonia https://t.co/eudkuwLbjg https://t.co/YiWIi0JXfW — RT en Español (@ActualidadRT) November 7, 2026

Macabro hallazgo en su casa

Por la noche, la Policía de Polonia halló tres cuerpos en la casa del agresor. Así, el número de fallecidos aumentó a nueve.

Las tres personas cuyos cadáveres fueron encontrados en el domicilio del autor del tiroteo ocurrido en Cracovia eran su padre, su madre y su hermana, según confirmó el 8 de noviembre el portavoz de la Jefatura de Policía de Polonia, Andrzej Fijolek, citado por la emisora RMF FM.

En la ciudad de Ostrowiec Świętokrzyski, donde vivía Michał O., están en curso operaciones policiales. En el registro del apartamento también participan servicios antiterroristas.

Luto nacional

El 8 y 9 de noviembre se realizará un luto nacional, según lo decretado por el presidente polaco, Karol Nawrocki. En Cracovia, los días de luto se prolongarán hasta el 11 de noviembre.

«Profundas condolencias para las familias y seres queridos de las víctimas del trágico atentado en Cracovia. Las más altas palabras de reconocimiento para los heroicos policías que actuaron arriesgando sus vidas. Y un ferviente llamamiento a los políticos de todas las opciones: no jueguen con esta tragedia. Esclareceremos todas las circunstancias de este crimen», escribió el primer ministro polaco, Donald Tusk, en X.

(Con informaciones de Agencia Russia Today)