Firmarán este viernes acuerdo para diseño de un túnel entre Chukotka y Alaska

La iniciativa, que prevé conectar a Rusia y EE.UU. por debajo del estrecho de Bering, se considera uno de los grandes proyectos de infraestructura entre esos países

La obra tiene como objetivo conectar el distrito ruso de Chukotka con Alaska. (Imagen creada por inteligencia artificial)

Este viernes se firmará un acuerdo para el diseño de un túnel que uniría el distrito autónomo ruso de Chukotka con el estado estadounidense de Alaska. Así lo anunció este jueves Kiril Dmítriev, enviado especial de la Presidencia rusa para la cooperación en inversión y economía con otros países, durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

“Mañana firmaremos un acuerdo para continuar con el diseño del túnel. El túnel se construirá”, afirmó Dmítriev. Más tarde precisó que la rúbrica no involucrará a funcionarios estadounidenses, sino a una empresa de ingeniería.

“Este será uno de los grandes proyectos de infraestructura entre nuestros países”, agregó.

La iniciativa, que prevé conectar ambas naciones por debajo del estrecho de Bering, fue presentada por Dmítriev en octubre del año pasado. En aquella ocasión, a través de un mensaje en X, el funcionario invitó al magnate Elon Musk a sumarse al proyecto mediante su empresa The Boring Company, especializada en la construcción de túneles.

“Elon Musk, imagina conectar a EE.UU. y Rusia, el continente americano y Afroeurasia con el túnel Putin-Trump: un enlace de 112 kilómetros que simboliza la unidad”, escribió entonces Dmítriev.

Según señaló, la tecnología de la firma del multimillonario podría reducir el costo proyectado —que supera los 65.000 millones de dólares— a menos de 8.000 millones, y completar la obra en ocho años.

La propuesta de Dmítriev surgió después de que la congresista republicana Anna Paulina Luna publicara archivos soviéticos desclasificados sobre el asesinato de John F. Kennedy, los cuales habían sido entregados por el embajador ruso Alexánder Darchiev.

Entre esos documentos figura una llamativa idea de un ciudadano estadounidense: construir un “puente de la paz” a través del estrecho de Bering. Dmítriev compartió esa propuesta.

En un dibujo fechado el 26 de noviembre de 1963 —apenas unos días después de la tragedia— y enviado desde el estado de Rhode Island al entonces líder de la URSS, Nikita Jrushchov, se lee una inscripción manuscrita: “El puente Kennedy-Jrushchov para la paz mundial podría y debería construirse de inmediato entre Alaska y Rusia“.

(Con información de RT en Español)