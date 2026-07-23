Tormenta local severa deja sin servicio eléctrico a toda la ciudad de Sancti Spíritus

Los 21 circuitos primarios de la ciudad se encuentran sin servicio eléctrico, al igual que las redes de 33 KV

Foto: Carlo Figueroa

La tormenta local severa que azotó esta tarde-noche la ciudad de Sancti Spíritus provocó afectaciones significativas en el sistema eléctrico y dejó sin servicio a la totalidad de los circuitos de la capital provincial.

Odeivy Valdés Alba, director técnico de la Empresa Eléctrica en Sancti Spíritus, confirmó que los 21 circuitos primarios de la ciudad se encuentran sin servicio eléctrico, al igual que las redes de 33 KV.

El directivo explicó que la tormenta provocó daños en árboles y algunas estructuras, y que ya se han recibido 71 quejas de clientes a través de la línea 18888. «Tenemos cables en el piso en todos los circuitos», advirtió.

El directivo detalló que el plan de restablecimiento priorizará los centros hospitalarios. «Nuestra prioridad es darle servicio al hospital provincial. Lo vamos a hacer por el circuito 111, que hasta este minuto es el que menos afectaciones tiene», señaló.

Personal de la empresa ya se encuentra revisando la red desde la salida de la subestación Sancti Spíritus 1 hacia el hospital. Posteriormente, se enfocarán en el hospital pediátrico mediante el levantamiento del circuito 118.

«Paulatinamente vamos a ir restableciendo de acuerdo con el celaje que vayamos haciendo los circuitos primarios de acuerdo al nivel de energía que pudiéramos servir», agregó.

El director técnico informó que antes de la tormenta se encontraba en fallo el circuito 3010 que alimenta Banao y Tunas de Zaza, el más largo de la provincia, que también requerirá atención.

En Cabaiguán, el circuito 3020 que abastece a Guayos presenta afectaciones, al igual que el circuito 118 de la cabecera provincial que abastece al Hospital Pediátrico con un posible cable en el suelo y poste inclinado. En Taguasco, puntualmente el circuito 75 está afectado, y en Tuinucú también se reportan daños.

Afortunadamente, municipios como Trinidad, Jatibonico y el resto de los territorios no han tenido afectaciones significativas. «Incluso pudimos cerrar el circuito 42 que estaba afectado y le pudimos dar servicio eléctrico», precisó Valdés Alba.

Ante la peligrosa situación, el directivo hizo un llamado a la comunidad para que reporte cualquier incidencia a través del número 18888, donde las operadoras están recibiendo la información.

«Lo otro importante para la población es no tocar los cables caídos y cuando vean postes en peligro tampoco acercarse», enfatizó. Valdés Alba advirtió que ya tienen información de cables en el piso con ramas en la localidad espirituana, por lo que no se dará servicio a ningún circuito hasta tener la certeza de que no existen riesgos, «en aras de evitar accidentes fatales en la población».

El despacho provincial de carga se mantiene en sesión permanente revisando y tomando las decisiones pertinentes para restablecer el servicio en el menor tiempo posible durante toda la noche.