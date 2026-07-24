En fotos: Nueva hornada de batas blancas en Sancti Spíritus

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Más de 650 profesionales de las Ciencias Médicas reciben sus títulos este 24 de julio en la capital provincial

Yoanna Herrera

24 julio, 2026 - 10:48am

Fotos: Yoanna Herrera/ Escambray

El municipio de Sancti Spíritus gradúa este viernes a nuevos profesionales de las Ciencias Médicas, jóvenes que desafiaron la covid cuando apenas iniciaban su carrera.

El acto estuvo presidido por Elaine Plasencia, miembro del Buró Provincial del Partido; Yaquelín de la Paz Ramos, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, y el doctor Juan Luis Marcelo Pentón, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus.

Los nuevos profesionales suman más de 650, quienes a partir de este momento brindarán sus servicios en diversos escenarios asistenciales del territorio.

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Texto de Yoanna Herrera
Reportera de Escambray

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