En fotos: Nueva hornada de batas blancas en Sancti Spíritus

El municipio de Sancti Spíritus gradúa este viernes a nuevos profesionales de las Ciencias Médicas, jóvenes que desafiaron la covid cuando apenas iniciaban su carrera.
El acto estuvo presidido por Elaine Plasencia, miembro del Buró Provincial del Partido; Yaquelín de la Paz Ramos, coordinadora de Programas y Objetivos del Gobierno Provincial, y el doctor Juan Luis Marcelo Pentón, rector de la Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus.
Los nuevos profesionales suman más de 650, quienes a partir de este momento brindarán sus servicios en diversos escenarios asistenciales del territorio.
Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.