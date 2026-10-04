Transformaciones sociales y económicas en Cuba: Ni parches ni desvío

Las 176 transformaciones económicas y sociales comienzan a implementarse, pero su suerte se decidirá en otro terreno: la vida cotidiana. El reto mayúsculo de Cuba es lograr que el cambio se sienta en la mesa, en el salario, en el transporte, en las inversiones…

Las transformaciones brindan una ventana de oportunidades sin precedentes para la inversión extranjera. (Foto: Roberto Suárez)

Desde hace tres meses, Cuba cuenta con un ambicioso grupo de transformaciones económicas y sociales de gran impacto nacional e internacional. Concebido como una actualización profunda de su modelo socialista, este programa no solo responde a las urgencias del presente, sino que abre también una ventana de oportunidades sin precedentes para la inversión extranjera, la modernización empresarial y el desarrollo sostenible. El Gobierno ha trazado una hoja de ruta que busca convertir la Isla en un polo de atracción de capitales en el Caribe, a pesar de las fuertes y crecientes restricciones impuestas por la actual administración Trump.

Las 176 transformaciones, agrupadas en 23 ejes estratégicos, representan un replanteo sustancial en nuestra política económica, aunque mantiene una continuidad con aspectos presentes desde los Lineamientos de 2011, pasando por la Actualización del modelo y la Constitución de 2019. Las decisiones abarcan desde la apertura del sistema bancario y financiero —con la creación de casas de cambio y la entrada de capital privado, extranjero y nacional, en el sector— hasta la reforma integral de la empresa estatal, que ahora podrá, en función de su estrategia de desarrollo, constituirse en sociedades por acciones, aliarse con capital privado nacional y extranjero, e incluso liquidarse si no resultase viable.

La Mayor de las Antillas se encuentra en un momento de trascendentales definiciones, y determinada por ser una economía pequeña, muy abierta y subdesarrollada, lo que implica, entre otras cosas, una alta dependencia del sector externo y la necesidad de tener un alto nivel de importaciones de bienes y servicios, tanto de consumo como de capital, así como del financiamiento internacional.

El modelo basado en la centralización, tanto de la propiedad como de la organización empresarial estatal, no pudo garantizar sobrepasar los principales problemas estructurales de la economía, lo que pasaba, inevitablemente, por insertarnos de manera efectiva en la economía mundial. A lo anterior se suma el recrudecimiento de la guerra económica del Gobierno de Estados Unidos contra el pueblo cubano y la situación económica y política internacional, lo que ha impulsado un cambio de perspectiva que se venía reclamando por muchos sectores.

Las reformas buscan ofrecer seguridad jurídica, flexibilizar los mecanismos de contratación y abrir espacios inéditos para la participación del capital foráneo en sectores estratégicos como la energía renovable, la agroindustria, el turismo, la biotecnología y los servicios profesionales. Las autoridades han sido enfáticas en trazar «líneas rojas» que protejan los logros sociales —salud y educación públicas y gratuitas—, pero dentro de ese marco, el margen para la innovación y el emprendimiento es más amplio que nunca.

Es cierto que el contexto externo presenta desafíos. El endurecimiento del bloqueo, con medidas como el cerco energético y financiero, ha detenido prácticamente el suministro eléctrico y de combustibles y cerrado los canales de entrada de los ingresos en divisas del país, lo que genera un escenario de restricciones que ninguna economía desearía o podría aguantar, y más en un contexto de transformación.

Sin embargo, la propia dirección de la Revolución Cubana ha convertido esta adversidad en catalizador de cambios estructurales que, en condiciones normales, habrían tomado mucho más tiempo, mostrando capacidad de cambio y de adaptación al entorno. Ya lo alerta el propio Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en 1993, cuando dijo que «la vida, la realidad, la dramática situación que está viviendo el mundo, este mundo unipolar, nos obliga a hacer lo que de otra forma no habríamos hecho nunca si hubiésemos tenido capital y si hubiésemos tenido tecnología para hacerlo».

Más posibilidades para todos

Empresas internacionales con visión de futuro ya están evaluando las ventajas comparativas de la Isla: una fuerza laboral altamente calificada, estabilidad política, seguridad jurídica en ascenso y una ubicación geográfica privilegiada para acceder a los mercados de América Latina y el Caribe. Lo anterior reviste gran importancia, pues la economía mundial se mueve, fundamentalmente, mediante relaciones empresariales.

La descentralización municipal y la autonomía otorgada a las empresas estatales permitirán una toma de decisiones más ágil y cercana a las necesidades del territorio. Aunque la burocracia sigue siendo un obstáculo a vencer, el compromiso de las autoridades con la modernización administrativa es firme y se refleja en la creación de ventanillas únicas para inversionistas y en la simplificación de trámites.

Las calles de La Habana y las provincias reflejan una mezcla de expectativas positivas, incertidumbre, cautela y preocupaciones, ante las cuales el Gobierno intenta transmitir un mensaje de confianza y de unidad frente a los inmensos retos, entre los que se encuentran que estas transformaciones no sean un parche o un «desvío» temporal del modelo de construcción socialista, sino un proyecto de nación a largo plazo, más adaptado a nuestras posibilidades objetivas y al estado de las relaciones internacionales en sentido general.

La apertura al mercado, el impulso al sector privado y la transformación de la planificación en un contexto de escasez casi absoluta en muchos bienes fundamentales, sirve de alimento al incremento de la desigualdad, lo que exige a las políticas públicas de una gestión orientada a proteger una base de equidad, sobre todo a partir de traducirse en mayor oferta de bienes, empleo de calidad y recuperación del poder adquisitivo.

Las autoridades han prometido evaluaciones de impacto antes de cada medida para minimizar efectos no deseados y garantizar que el crecimiento beneficie a todos, pues como ha dicho el propio Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, aquí, a pesar de la situación que tenemos «damos más oportunidades a lo social, defendemos más la inclusión, defendemos más la equidad y defendemos más las posibilidades para todos».

Cuba ha dado un importante paso y está en movimiento. Las 176 transformaciones aprobadas en 2026 no son un acto de desesperación, sino una declaración de principios: el socialismo cubano se adapta a los cambios externos en busca de mejorar la inserción internacional, para ser más eficiente, diverso y sostenible. Este proceso ofrece a inversionistas, empresarios y aliados internacionales una oportunidad única de participar en la construcción de una nueva etapa económica, en un país con activos intangibles de enorme valor.

El camino no estará exento de obstáculos, pero las señales son claras: hay voluntad política, se mejora el marco normativo hoy existente y, sobre todo, hay un pueblo calificado, laborioso, emprendedor y solidario con ansias de sobreponerse a la crítica situación actual. Invertir en Cuba hoy no solo es apostar por un mercado emergente con alto potencial de crecimiento, en un entorno donde aumenta la seguridad jurídica y donde los sectores estratégicos aguardan por socios confiables, sino también es un acto de justicia y de defensa de la estabilidad mundial. Los retos son reales, pero las oportunidades también están presentes. Cuba abre sus puertas con la certeza de que el futuro se construye con las políticas adecuadas, alianzas sólidas, innovación, mucho trabajo y resultados palpables.