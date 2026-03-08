Tres errores cometidos por Estados Unidos e Israel al planear la agresión a Irán

Según el CGRI, Teherán es capaz de mantener la campaña militar al ritmo actual durante otros 6 meses

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) declaró que Estados Unidos e Israel cometieron tres errores de cálculo al planear la agresión contra Irán.

«El primero, que creían que con el asesinato del líder supremo (Alí Jameneí) Irán colapsaría en 48 horas; el segundo, que habían previsto que esta guerra duraría tres días; y el tercero, que esperaban que se formara una coalición regional e internacional contra Irán», declaró un portavoz del CGRI, citado por Fars.

«Todos estos cálculos terminaron fracasando», agregó.

Informó que, al ritmo actual de las operaciones, las Fuerzas Armadas iraníes son capaces de librar una guerra de al menos 6 meses.

Teherán utilizará nuevos misiles de mayor alcance, anunció también el cuerpo.