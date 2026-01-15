Trump acoge a María Corina Machado sin recibimiento oficial y sin prensa

A su salida de la Casa Blanca, la opositora venezolana no ofreció declaraciones a los reporteros que estaban en el lugar, pero llegó a esbozar unas palabras cuando se acercó a saludar a algunos connacionales: «contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió este jueves en la Casa Blanca a la dirigente extremista opositora venezolana María Corina Machado, con quien compartió un almuerzo privado en el que también participó el secretario de Estado, Marco Rubio, y del que fueron excluidos los medios de comunicación.

A su salida de la Casa Blanca, Machado no ofreció declaraciones a los reporteros que estaban en el lugar, pero llegó a esbozar unas palabras cuando se acercó a saludar a algunos connacionales.

«Sepan que contamos con el presidente Trump para la libertad de Venezuela», manifestó.

Polémica nobel

De acuerdo con reportes de corresponsales destacados en Washington, Machado se presentó en el encuentro con la medalla del Premio Nobel de la Paz que le fuera otorgado en diciembre pasado, que previamente dedicó a Trump y que inclusive ofreció cedérselo.

Frente a esto, la Fundación Nobel llamó a recordar a principios de enero que el galardón –al que aspiraba el mandatario estadounidense bajo el argumento de haber detenido varias guerras en 2025– es tanto irrevocable como intransferible y no puede ser compartido con terceros.

De su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró ante periodistas que la reunión «estaba a punto de comenzar» cuando ella abandonó el Despacho Oval para ofrecer su habitual conferencia de prensa y apuntó que el dignatario «esperaba una conversación positiva con la señora Machado».

Acto seguido, aludió a la llamada que sostuvieran en la víspera Trump y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al tiempo que reiteró que las autoridades del país suramericano «han sido extremadamente cooperativas» con el Gobierno de EE.UU.

En respuesta a un cuestionamiento posterior, relativo a la afirmación de Trump según la cual Machado no dispone de apoyos políticos suficientes ni goza de «respeto» en su país, Leavitt contestó: «Creo que la evaluación del presidente que usted acaba de mencionar se basó en la realidad del terreno. Fue una evaluación realista basada en lo que el presidente leía y escuchaba de sus asesores y del equipo de seguridad nacional, y hasta el momento su opinión al respecto no ha cambiado. También ha dicho que no puede hacer nada al respecto».

En la víspera, el político republicano manifestó que creía que solo hablaría con Machado «de lo básico», sin que quedara claro a qué se refería.

