Trump encabezó en Washington el Consejo de Paz sobre Gaza

Trump señaló en la cita la posibilidad de un acuerdo con Irán, en medio del aumento de tensiones de EE. UU. con la República Islámica por su programa nuclear.

(Foto: Internet)

La primera reunión del Consejo de Paz sobre Gaza fue celebrada este jueves Washington, D.C., presidida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la participación de líderes internacionales y del jefe del comité tecnocrático palestino para la gestión de la Franja.

Durante su intervención, anunció el compromiso de 10 mil millones de dólares para el enclave.

Según informó, varios a aportaron más de 7 mil millones al paquete de ayuda, mientras Japón asumió el compromiso de impulsar nuevos mecanismos de recaudación de fondos.

Trump calificó la reunión como “la más importante de su tipo” al asegurar la participación de dirigentes clave, aunque lamentó la decisión de algunos de no unirse al grupo.

Trump advierte a Irán: “Si no hay acuerdo, habrá consecuencias”

Donald Trump señaló en la cita la posibilidad de un acuerdo con Irán, en medio del aumento de tensiones de EE. UU. con la República Islámica por su programa nuclear.

«Ahora puede que tengamos que ir un paso más allá, o puede que no. Quizás lleguemos a un acuerdo», aseveró, al recordar los ataques contra las instalaciones nucleares iraníes de Natanz, Isfahán y Fordo en junio del año pasado.

Los próximos diez días serán determinantes para saber si es posible alcanzar un entendimiento, e instó a Teherán a concretarlo de lo contrario “sucederán cosas malas”.

Según el mandatario, a lo largo de los años quedó demostrado lo difícil de alcanzar un acuerdo significativo con Teherán.

Trump afirma tener “muy buena relación” con Putin

El mandatario afirmó tener una buena relación con su homólogo ruso, Vladímir Putin, al referirse a los esfuerzos para poner fin al conflicto ucraniano.

Al respecto elogió el papel de Steve Witkoff en las conversaciones orientadas a la resolución del conflicto.

“Steve ha estado increíble. A todos les cae bien… Rusia lo adora”, afirmó.

Por su parte, el jefe de Estado ruso valoró los esfuerzos de la administración estadounidense para encontrar una solución a la guerra en Ucrania.

Respaldo a Milei

Trump volvió a elogiar a su par de Argentina, Javier Milei, en la ceremonia inaugural del Consejo de Paz, y reconoció, una vez más, su intervención para tener triunfo en comicios de medio término en el país latinoamericano.

Además, insistió en que su respaldo a «líderes extranjeros», como Milei o el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ocurre tras tener un muy buen historial de respaldo a candidatos dentro de EE. UU.

«Milei iba un poco por detrás en las encuestas, al final ganó por mayoría aplastante», manifestó Trump, tras asumir el crédito de la victoria electoral del par suramericano.

Trump confirma visita de Estado a China en abril

“Voy a ir a China en abril. Va a ser algo salvaje”, afirmó el mandatario durante el discurso inaugural de su Consejo de Paz.

El jefe de la Casa Blanca destacó la buena relación con el presidente Xi Jinping.

Además, recordó su viaje oficial a Beijing en 2017, cuandofue tratado “muy bien” por su homólogo y participó en una ceremonia con guardia de honor.

“Nunca vi tantos soldados, todos de la misma estatura, exactamente la misma estatura, con una diferencia de menos de un centímetro”, comentó en alusión a la formación militar.

Mensajes sobre India, Pakistán y otras potencias

En otro contexto, Trump aseguró haber amenazado a India y Pakistán con aranceles del 200 por ciento si no alcanzaban un acuerdo bilateral.

Respecto a Líbano, Washington trabaja en su situación, aunque la consideró secundaria frente a otros asuntos internacionales.