Fernández de Cossío añadió que el gobierno de EE.UU. «tiene plena conciencia de que sus pretextos carecen de credibilidad y no le importa»

Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció este lunes desde su perfil en Facebook la agresión de Estados Unidos (EE.UU.) contra el pueblo cubano y sostuvo que el problema no es Cuba, sino esa agresión.

En su publicación, el viceministro afirmó: «El gobierno de EE.UU. no se cuida al intentar justificar su brutal agresión contra el pueblo de Cuba».

Fernández de Cossío añadió que el gobierno de EE.UU. «Tiene plena conciencia de que sus pretextos carecen de credibilidad y no le importa».

«Asume que goza de la capacidad para mentir desvergonzadamente sin costo político alguno y que la verdad es un detalle inconveniente al que es mejor no prestarle atención. Esa es la naturaleza de su sistema de gobierno, con la nociva corrupción que lo corroe, y en él participan influyentes figuras políticas, altos funcionarios de gobierno e incluso funcionarios intermedios», agregó.

Penosamente, parece que la verdad tampoco le importa a gobernantes de ciertos países, destacó Fernández de Cossío, – y agregó -.

«Cualquier observador neutral reconoce que Cuba no plantea ni representa amenaza de tipo alguno para los EE.UU.; que el objetivo imperialista es de dominación, a costa de los derechos soberanos de la nación cubana; que con su actuación el gobierno estadounidense comete un crimen, y que el impacto de esa agresión criminal castiga despiadadamente al pueblo cubano en su conjunto».

Sobre los sectores que impulsan la política agresiva hacia la isla, sostuvo: «Los elementos más rabiosamente anticubanos se mantienen empeñados en empujar al gobierno del país más poderoso de mundo» para que use la fuerza militar o refuerce «la cruel aplicación de medidas de guerra económica que tanto daño inflingen al pueblo cubano».

«Pagan y movilizan a los grandes medios de comunicación para que hagan el coro y ayuden a fomentar la leyenda de que existe un “problema” de Cuba que corresponde a EE.UU. resolver», agregó.

Y reiteró, que «el problema no es Cuba. El problema es la agresión de EE.UU contra Cuba».