Trump rompe 37 horas de inusual silencio para culpar del parón aeronáutico al gobierno de Biden

El presidente de Estados Unidos tardó un día y medio en pronunciarse sobre la mayor crisis de la aviación del país desde los atentados terroristas de 2001

Fueron 37 horas y 31 minutos de un silencio inusual del presidente Donald Trump. Finalmente, a las 8.16 de este domingo, el mandatario se pronunció públicamente por primera vez sobre la crisis aeronáutica provocada, según funcionarios de su Administración, por un nuevo cableado de fibra óptica del sistema de control del tráfico aéreo, que ha obligado a cancelar alrededor de 15 000 vuelos entre la tarde del viernes y la mañana de este domingo.

En dos mensajes en su red social Truth, en la que suele opinar sin frenos sobre cualquier cosa que ocurre en el país, el presidente responsabilizó al Gobierno de su antecesor demócrata, Joe Biden, del deterioro del sistema de control del tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y pidió al Congreso más fondos para modernizarlo.

“La administración Biden fue un desastre en lo que respecta a la FAA. Todo lo que tocaron terminó mal. Se gastaron grandes sumas de dinero de forma imprudente, dejando un sistema antiguo y averiado en un estado aún peor que al principio”, escribió el mandatario en Truth Social.

Trump aseguró que su Administración está comprometida con modernizar el sistema de comunicaciones, pero pidió al Congreso —que a partir de enero quedará bajo el control mayoritario de sus rivales demócratas— que abra la chequera para acelerar los trabajos, en lugar de mantener una modernización a cuentagotas.

“Si el Congreso aprueba los fondos —que se necesitan con urgencia— para el control del tráfico aéreo, podremos desarrollar el sistema de manera rápida y eficiente. Será el MEJOR SISTEMA del mundo. Gran parte de nuestro sistema actual de control aéreo tiene 50 años de antigüedad: ¡es ridículo!”, escribió en un pedido que replicó la cuenta de X de la Casa Blanca.

Con mayoría republicana, el Congreso aprobó el año pasado una partida de 12.500 millones de dólares para que la FAA modernizara el sistema. Los trabajos tienen un avance de apenas el 70%. Se trata de un primer desembolso de un paquete de 31.000 millones de dólares destinado a la agencia federal. Sin embargo, los funcionarios encargados de la aviación estadounidense han solicitado elevar la inversión a 50.000 millones.

“No ha encontrado nada que decir”

El silencio que Trump mantuvo durante un día y medio se convirtió en tema de debate. El viernes, mientras la aviación estadounidense seguía paralizada, el gobernador de California, Gavin Newsom, criticó que el presidente no hubiera salido a pronunciarse. Durante cuatro horas, miles de aviones tuvieron que permanecer en tierra, en una situación sin precedentes desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

“El presidente, que publica frenéticamente a todas horas del día y de la noche sobre las tonterías más mezquinas, odiosas y triviales, de alguna manera no ha encontrado nada que decir sobre una aterradora suspensión de vuelos a nivel nacional que ha dejado varados a los estadounidenses durante horas”, escribió Newsom en su cuenta de X. El gobernador aspira a convertirse en el candidato presidencial demócrata.

En una conferencia de prensa celebrada este sábado en Washington, el administrador de la FAA, Bryan Bedford, aseguró que el incidente fue tratado como una prioridad por el gabinete de seguridad, que se reunió en el Situation Room de la Casa Blanca, el búnker donde se abordan los asuntos más delicados del país. Según explicó, en el encuentro participaron varios funcionarios, entre ellos Kash Patel, director del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Todos descartaron que se tratara de un ataque cibernético. Sin embargo, no aclaró si Trump también estuvo presente.

Fue el secretario de Transporte, Sean Duffy, quien este domingo salió a dar la cara por su jefe. Aseguró que Trump estuvo “plenamente involucrado” en las discusiones sobre el parón aeronáutico desde el viernes, aunque no hizo comentarios en sus redes sociales.

“El presidente brinda todo su apoyo, está totalmente involucrado y ha estado siguiendo de cerca todo lo que ocurre”, afirmó el secretario a CNN, agregando que Trump le comunicó que es posible recurrir a recursos de otros departamentos para resolver los problemas actuales en la aviación. “Para él, la seguridad de los pasajeros es la prioridad absoluta. Tal como lo es para mí”, concluyó Duffy.

(Con información de El País)