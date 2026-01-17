Trump marcha atrás: Ninguna razón para Ley de Insurrección por ahora

La vetusta Ley de Insurrección da potestad al presidente para enviar tropas militares a una zona con la misión de sofocar los disturbios civiles

No hay «ninguna razón» para invocar la Ley de Insurrección, dijo Trump. (Foto: PL)

El presidente Donald Trump dijo hoy que no hay «ninguna razón» para invocar la Ley de Insurrección, un día después de haber amenazado con usarla por las protestas en la ciudad estadounidense de Minneapolis.

Las manifestaciones, que continúan desafiando temperaturas bajo cero y nieve, expresan la indignación de los residentes tras el asesinato el pasado 7 de enero de Renee Good, una ciudadana estadounidense baleada fatalmente por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pero la situación escaló la noche del miércoles, justo a una semana de la muerte de Good, cuando se registró otro tiroteo que involucró igualmente a un agente del ICE, quien, de acuerdo con la explicación de las autoridades, actuó en defensa propia. El oficial hirió en una pierna a un inmigrante de nacionalidad venezolana.

«No creo que haya ninguna razón en este momento para usarla, pero si la necesitara, la usaría», afirmó Trump a los periodistas en los exteriores de la Casa Blanca poco antes de partir hacia Palm Beach, Florida.

El mandatario republicano Trump amenazó la víspera con echar mano a la ley de 1807 tras un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente federal en la propia ciudad.

«Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no impiden que los agitadores profesionales e insurrectos ataquen a los patriotas del ICE, que solo intentan hacer su trabajo, implementaré la Ley de Insurrección, como muchos presidentes han hecho antes que yo”, escribió en Truth Social.

Más adelante apuntó: «pondré fin rápidamente a la farsa que está ocurriendo en ese estado que alguna vez fue grande».

Trump hizo su posteo en la plataforma de Internet horas después del segundo incidente, lo que desató la última ola de protestas en la mayor urbe de Minnesota.

La vetusta Ley de Insurrección da potestad al presidente para enviar tropas militares a una zona con la misión de sofocar los disturbios civiles. La última vez que se invocó la ordenanza fue en 1992, cuando el entonces ocupante del Despacho Oval, George H. W. Bush, desplegó tropas tras los disturbios en Los Ángeles por el caso Rodney King.

El 29 de abril de ese año estallaron los disturbios de Los Ángeles, California, luego de que un jurado absolviera a cuatro agentes del Departamento de Policía de la urbe, acusados por la brutal golpiza que le propinaron a King en 1991, un hecho del que hubo sobradas evidencias, incluido un video de la agresión que fue transmitido por televisión.

Los estimados señalaron que el estallido de violencia dejó más de 60 muertos y dos mil 300 personas heridas y los cinco días de revueltas sacaron a flote un debate nacional sobre la disparidad racial y económica y el uso de la fuerza policial.

Trump amenazó antes con invocar esta Ley en octubre del pasado año cuando alegó que tenía permiso para dar curso a tal medida si los tribunales rechazaban su decisión de enviar a la Guardia Nacional a ciudades de Estados Unidos.