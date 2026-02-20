Trump pide al Pentágono que abra sus archivos: ¿Qué esconde Estados Unidos sobre la vida extraterrestre?

El mandatario explicó que la medida responde al “enorme interés” que el tema ha despertado en la opinión pública

rump anuncia que ordenará liberar todos los archivos sobre vida extraterrestre.

El presidente Donald Trump anunció este jueves que instruirá al Pentágono y a diversas dependencias federales para que inicien la desclasificación y divulgación de documentos gubernamentales vinculados con la posible existencia de vida extraterrestre y el fenómeno ovni.

A través de un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, el mandatario explicó que la medida responde al “enorme interés” que el tema ha despertado en la opinión pública.

En su escrito, detalló que dará órdenes al secretario de Guerra y a otros departamentos y agencias pertinentes para que comiencen el proceso de identificación y liberación de archivos oficiales referentes a “seres alienígenas y vida extraterrestre, fenómenos aéreos no identificados (FANI o UAP, por sus siglas en inglés) y objetos voladores no identificados (ovnis)”, así como cualquier otro material vinculado a estos asuntos.

Trump calificó la materia como “sumamente compleja, pero extremadamente interesante e importante”.

Hasta el momento, se desconoce con exactitud qué tipo de información contienen los expedientes que podrían hacerse públicos ni la fecha en que esto ocurriría.

Cabe recordar que el Pentágono, a través de su Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios (AARO), ha intensificado en los últimos años la catalogación y el análisis de reportes sobre estos fenómenos. No obstante, en un informe divulgado en 2024, la propia oficina reiteró que no ha hallado pruebas concluyentes que confirmen la existencia de vida extraterrestre.

Las declaraciones de Trump se producen días después de que el expresidente Barack Obama acaparara titulares durante el fin de semana al referirse al tema en una entrevista con el podcaster Brian Tyler Cohen. En ese diálogo, cuando se le preguntó directamente si los alienígenas son reales, Obama respondió: “Son reales, pero yo no los he visto”.

Posteriormente, el exmandatario matizó sus palabras en una publicación de Instagram, aclarando que su comentario aludía a la probabilidad estadística de que exista vida en otros planetas, dada la inmensidad del universo.

“Pero las distancias entre sistemas solares son tan grandes que las probabilidades de que hayamos sido visitados por alienígenas son bajas, y no vi ninguna evidencia durante mi presidencia de que los extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros”, explicó.

Interrogado este jueves sobre las afirmaciones de Obama, Trump respondió a bordo del Air Force One: “Bueno, no sé si son reales o no. Puedo decirte que él entregó información clasificada. No se supone que haga eso. Cometió un gran error”.

El debate sobre los FANI ha cobrado fuerza en los últimos años, impulsado tanto por el creciente interés ciudadano como por las teorías conspirativas que denuncian un supuesto ocultamiento de pruebas por parte del gobierno estadounidense.

En 2023, una audiencia en la Cámara de Representantes dio voz a tres veteranos militares que advirtieron que los avistamientos de estos fenómenos representan un desafío para la seguridad nacional y criticaron la opacidad gubernamental al respecto.

De acuerdo con un informe de 2024, el Pentágono, en coordinación con la Oficina del Director de Inteligencia Nacional y otras agencias, había contabilizado hasta ese año un total de 1.652 reportes de FANI.

Mientras que muchos de estos casos han podido ser explicados como globos, drones, aves, fenómenos meteorológicos o basura plástica en el aire, otros tantos continúan sin una respuesta clara.

Jon Kosloski, director de la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, admitió en 2024 que varios de esos expedientes siguen sin una explicación convincente y requieren un análisis más profundo.

En sus propias palabras, se trata de “casos interesantes que yo –con mi formación en física e ingeniería y mi tiempo en la comunidad de inteligencia– no entiendo, y no conozco a nadie más que los entienda tampoco”.