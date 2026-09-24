Trump y Xi Jinping a esperada cumbre en la Casa Blanca

Donald Trump y Xi Jinping sostendrán este jueves en la Casa Blanca una esperada cumbre que buscará afianzar canales de diálogo a largo plazo y mecanismos de cooperación en medio de las persistentes tensiones comerciales entre Estados y China. El segundo cara a cara del año entre Trump y Xi

Segundo cara a cara del año entre Trump y Xi. (Foto: PL)

Donald Trump y Xi Jinping sostendrán este jueves en la Casa Blanca una esperada cumbre que buscará afianzar canales de diálogo a largo plazo y mecanismos de cooperación en medio de las persistentes tensiones comerciales entre Estados y China.

El segundo cara a cara del año entre Trump y Xi tras el ocurrido en mayo en Beijing, permitirá, a juicio de observadores, reencauzar la agenda bilateral.

Según el vocero de la Cancillería china, Guo Jiakun, el hecho de que ambos jefes de Estado realicen visitas mutuas en un margen de medio año entraña un significado histórico para la estabilidad global.

De acuerdo con el programa, el presidente estadounidense y la primera dama, Melania Trump, recibirán a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en la Casa Blanca este jueves, donde tendrá lugar una ceremonia oficial de bienvenida y una revista militar previo a dirigirse a la reunión privada.

Para esta noche, Trump organizó una cena de Estado a la delegación china en el Salón Este de la mansión ejecutiva.

La tregua arancelaria vigente desde octubre de 2025 que vence el próximo 10 de noviembre, las tierras raras, Taiwán e inteligencia artificial (IA) hasta asuntos globales como la situación en Medio Oriente, figuran entre los posibles temas de discusión.

Los dos países acordaron hace apenas unos meses impulsar un canal de diálogo intergubernamental para pautar los aspectos normativos, de seguridad y de mercado en el desarrollo de la IA.

Ilustración: Avilarte

Mañana, último de los tres días en Washington del mandatario del gigante asiático, realizará junto a su anfitrión un recorrido por los Archivos Nacionales de Estados Unidos.

Junto a la escalerilla del avión en la pista de la Base Conjunta Andrews, en Maryland, y con alfombra roja incluida, Trump dio la bienvenida ayer a su invitado.

En un discurso escrito citado en medios de la nación asiática con motivo de su llegada, Xi enfatizó que China y Estados Unidos deben ser socios y no adversarios.

La última visita de Estado de Xi Jinping a territorio estadounidense fue hace más de una década durante la administración de Barack Obama (2009-2017), pero viajó a Estados Unidos en 2023 para la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada en San Francisco, California.

En mayo, el canciller chino, Wang Yi, al anunciar que Xi viajaría a esta capital apuntó que «ambas partes deben trabajar conjuntamente para preparar de forma exhaustiva, crear un ambiente favorable y lograr resultados más sustanciales en los contactos e intercambios entre los dos jefes de Estado».

También subrayó que la relación entre China y Estados Unidos «es la más importante y compleja del mundo».