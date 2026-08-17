Türkiye: Erdogan pide abrir Ormuz y reafirma apuesta por la paz

El mandatario advirtió que el cierre prolongado de esa vía marítima constituye un grave problema y consideró necesario normalizar cuanto antes el flujo mundial de petróleo

Erdogan expresó su esperanza de que Ormuz pueda abrirse libremente a la navegación.

El presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, pidió este lunes la pronta reapertura del estrecho de Ormuz y reafirmó que su país apuesta por una solución pacífica al conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Durante una entrevista con la cadena qatarí Al-Jazeera, el mandatario advirtió que el cierre prolongado de esa vía marítima constituye un grave problema y consideró necesario normalizar cuanto antes el flujo mundial de petróleo.

Erdogan expresó su esperanza de que Ormuz pueda abrirse libremente a la navegación y sostuvo que esa opción favorecería el tráfico marítimo y evitaría interrupciones en el suministro energético internacional.

Al abordar los ataques iraníes contra países árabes del Golfo tras las operaciones estadounidenses e israelíes contra Teherán, el jefe de Estado turco insistió en que Ankara no respalda la guerra y acusó a Israel de desempeñar un papel central en la escalada.

El mandatario destacó además la labor de Qatar y Pakistán como mediadores entre Washington y Teherán y manifestó su confianza en que ambos países mantendrán ese papel.

Erdogan reiteró asimismo el respaldo de Türkiye a la Franja de Gaza y aseguró que Ankara continuará cumpliendo sus compromisos con la población palestina.

Sobre el proceso de alto el fuego, afirmó que Hamás mostró disposición para avanzar hacia una segunda fase, mientras acusó a Israel de mantener una postura contraria mediante la continuidad de sus ataques contra Gaza y Líbano.

El presidente turco señaló también que ha abordado la situación con su homólogo estadounidense, Donald Trump, y aseguró que Ankara seguirá formulando advertencias frente a cualquier escalada.

Respecto a las críticas y declaraciones hostiles procedentes de círculos políticos y medios israelíes, Erdogan afirmó que Türkiye apuesta por la paz mundial, aunque advirtió que su país responderá si es objeto de una agresión.

Las declaraciones se producen en medio de las tensiones regionales posteriores a los enfrentamientos entre Estados Unidos, Israel e Irán y de las conversaciones para garantizar la seguridad de la navegación en el estrecho de Ormuz.