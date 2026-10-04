Lula da Silva y Flávio Bolsonaro irán a segunda vuelta en Brasil (+post)

Bolsonaro mantuvo ventaja a lo largo del escrutinio, con porcentajes por encima del 48%, mientras que Lula pasó del entorno de 40% y fue ganando terreno hasta reducir la diferencia

Simpatizantes del presidente de Brasil y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, observando una trasmisión del recuento de votos de las elecciones presidenciales el domingo 4 de octubre de 2026 en Largo da Prainha, Río de Janeiro. (Foto: EFE)

Los candidatos presidenciales Luiz Inácio Lula da Silva y Flávio Bolsonaro volverán a enfrentarse el próximo 25 de octubre en la segunda vuelta de elecciones en Brasil, según los resultados del escrutinio publicados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que en la noche de este domingo, al 99.34% de avance, mostraba a Bolsonaro (ultraderecha, Partido Liberal) con un 47.16% de los votos (55.891.536), seguido por el líder histórico del Partido de los Trabajadores, con 45.01% (53.340.784).

Bolsonaro mantuvo ventaja a lo largo del escrutinio, con porcentajes por encima del 48% en la mayor parte, mientras que Lula arrancó del entorno de 40% y fue ganando terreno. Al 64.81% de conteo, el senador ultraderechista mostraba un 49.58% frente a 42.25% de Lula; cuando el escrutinio alcanzaba un 88.85%, la relación era de 48.17% por 43.83%. Poco después al 90.44% de conteo, estaba en 48.03% por 43.99%, y al 92.69% había pasado a un 47.83% vs. 44.21%.

🗳️ BRASIL | El PL lidera la carrera por el Senado🇧🇷 Con el 91 % de los votos escrutados, el Partido Liberal (PL) tiene ventaja en 20 de las 54 bancas en disputa. Con las 9 que no estaban en juego, sumaría 29 senadores en la Cámara Alta, que tiene 81 bancas. 🔹 PL: 29 escaños proyectados | 28,70 % de los votos 🔹 PT: 9 escaños | 12,48 % 🔹 MDB: 8 escaños | 5,66 % 🔹 PP: 6 escaños | 10,75 % 🔹 Republicanos: 6 escaños | 4,25 % 📊 Resultados preliminares, sujetos a actualización. Aún no se asignó ninguna de las 54 bancas en disputa. #Lula2026étetra #EleccionesBrasil #Eleicoes2026 — teleSUR TV (@teleSURtv) October 4, 2026

Lula y el hijo del expresidente golpista Jair Bolsonaro volverán a enfrentarse el 25 de octubre, en la segunda vuelta de las elecciones, luego de una corta segunda campaña electoral que impone al progresismo el reto de una mayor movilización y vías para atraer votos del espectro independiente o de sectores cuyos candidatos quedaron fuera de la contienda, en posiciones más cercanas a Bolsonaro.

En la carrera por las Gobernaciones estatales, 20 gobernadores quedaron elegidos en la primera vuelta, mientras que cinco estados y el Distrito Federal irán a segunda vuelta.

En São Paulo el derechista Tarcísio de Freitas, un aliado del candidato Flávio Bolsonaro, ha sido reelegido ante el aspirante Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT). Con el 90%, De Freitas tenía el 62.8% de los votos en la primera vuelta de este domingo, frente al 36.2% del candidato progresista.