En Tribuna Abierta de la Revolución, el 25 de mayo de 2002 el Comandante en Jefe pronunció su último discurso en Sancti Spíritus, específicamente en la plaza de Los Olivos, cuyas principales ideas parecen expresadas para hoy

“Nunca en Cuba se culpó ni sembró odio contra el pueblo de Estados Unidos por las agresiones que hemos sufrido de sus gobiernos”, sostuvo Fidel. (Foto: Vicente Brito/ Escambray)

Nunca antes la plaza de Los Olivos estuvo tan colmada. Era sábado, 25 de mayo de 2002, y desde que la madrugada nacía en el tiempo, el pueblo espirituano empezó a llegar a este sitio de concentración, acondicionado para aquella Tribuna Abierta de la Revolución. Al amanecer, no cabía una persona más en el lugar, testigo del último discurso del Comandante en Jefe en Sancti Spíritus.

Y desde que alguien descubrió la figura del líder histórico de la Revolución; de repente, una, decenas, cientos, miles de voces hicieron suyo un nombre: ¡Fidel!, ¡Fidel!

Orador excepcional, y por el “sentido del momento histórico” que le asistía, el Guerrillero del Tiempo hizo una acotación desde el mismo inicio de su breve discurso: sus palabras estaban dirigidas en esa oportunidad, esencialmente, al pueblo norteamericano.

En ese instante, no pocas historias retornaron a la memoria de este periodista: Fidel le hablaría, por ejemplo, al barrio de Harlem, de Nueva York; ciudad a adonde arribó el 18 de septiembre de 1960 al frente de la delegación cubana para asistir al XV Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas.

En aquel contexto, y particularmente a Fidel, el Gobierno de turno de Estados Unidos le prohibió traspasar los límites de Manhattan. Y cuando le cerraron las puertas del hotel, sobrevino la invitación de Malcom X, líder de los derechos civiles de los negros, de alojarse en el hotel Theresa, erigido en el corazón del barrio de Harlem.

De seguro, este y otros pasajes volvieron a la mente de Fidel en la plaza de Los Olivos. “Nuestra lucha no es ni será jamás contra el pueblo de Estados Unidos”, aseguró el hijo del batey de Birán, Oriente, y más adelante acotó para desterrar cualquier indicio de duda: “Nunca en Cuba se culpó ni sembró odio contra el pueblo de Estados Unidos por las agresiones que hemos sufrido de sus gobiernos”.

“Si Patria es humanidad, como sentenció Martí, somos ciudadanos del mundo y hermanos de todos los pueblos del planeta”, significó el estadista cubano.

Apegado a la verdad, Fidel reconoció el apoyo mayoritario del pueblo de Estados Unidos a la devolución del entonces niño Elián González, secuestrado varios meses por la mafia cubanoamericana de Miami, Florida.

Sin embargo, tal como sostuvo, la historia reciente del país norteño demuestra que “el pueblo norteamericano puede apoyar una mala causa — y no pocas veces lo ha hecho—; pero para ello primero hay que engañarlo”, advirtió el Comandante en Jefe. Es más que sabido que ese engaño ha sido posible “por un diluvio de propaganda calumniosa e información manipulada”.

Precisamente, en mayo de 2002, la administración republicana, encabezada por George W. Bush, trataba, por todas las vías —mediáticas y no mediáticas— de imponer una matriz de opinión: Cuba producía armas biológicas en secretos laboratorios; calumnia que Fidel desmontó con sólidos argumentos.

Solo mediaron dos semanas de lanzada tamaña falacia por la Casa Blanca y el mandatario republicano incluyó a la isla caribeña en la lista de naciones que supuestamente patrocinan el terrorismo.

A más de 24 años de la denuncia de Fidel en Sancti Spíritus, no resulta fortuito cualquier coincidencia o similitud con lo que ocurre actualmente con la administración de Donald Trump, quien, apenas se sentó en el Despacho Oval, reincluyó a la nación antillana en la mencionada lista; medida unilateral con un impacto tangible hoy en nuestras relaciones económicas, comerciales y financieras.

A ello se suma la calumnia, asentada en una orden ejecutiva, suscrita por Donald Trump, de que Cuba representa una amenaza para la Seguridad Nacional de Estados Unidos, cuyo pueblo vive ahora mismo bajo el bombardeo de tal infundio. Sucede así cuando —pese a lo subrayado por Fidel en la plaza espirituana de Los Olivos en mayo de 2002—, “por encima de todo, la verdad debe ser sagrada”.