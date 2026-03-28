Un mes de guerra de Trump contra Irán

El costo humano sigue en aumento en Medio Oriente. Alrededor de 1 900 personas perdieron la vida y 20 000 resultaron heridas en las últimas cuatro semanas

Trump admitió que perdió a 13 miembros de su servicio activo.

La excursión que, según Donald Trump, sería la aventura militar de Estados Unidos en Irán amenaza con convertirse en un atolladero para el presidente republicano al cumplirse hoy un mes de su inicio.

Al menos 10 miembros del Ejército de Estados Unidos resultaron heridos la víspera, dos de ellos de gravedad, durante una operación militar defensiva iraní contra la Base Aérea Príncipe Sultán, en Arabia Saudita, en el contexto de este conflicto que se extiende por el Medio Oriente.

El ataque se llevó a cabo mediante misiles y drones iraníes, señalaron diversas fuentes estadounidenses a medios locales. A un avión cisterna de reabastecimiento también lo dañaron, subrayaron.

Desde que Estados Unidos e Israel comenzaron sus bombardeos sobre Teherán y otras ciudades de la nación persa en la madrugada del 28 de febrero, hirieron a más de 300 miembros de las fuerzas armadas estadounidenses, confirmó este viernes un portavoz del Comando Central.

Además, el Gobierno de Trump admitió que perdió a 13 miembros de su servicio activo. Uno de ellos resultó herido en un ataque iraní contra la Base Aérea Príncipe Sultán y falleció luego, y seis murieron en una acción contra una instalación estadounidense en Kuwait, apenas horas de empezar la Operación Furia Épica. Otros seis causaron baja en el accidente de un avión de reabastecimiento sobre el espacio aéreo de Iraq.

Durante las últimas cuatro semanas, Irán ha lanzado sus respuestas contra la agresión sobre diferentes objetivos de Estados Unidos y sus aliados en Medio Oriente.

Sin embargo, Trump, al comparecer la víspera ante un foro empresarial saudita en Miami, alardeó, por ejemplo, lo que consideró la victoria de Estados Unidos sobre Irán.

Continuó criticando a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) por lo que él tildó de una falta de ayuda en esta guerra y dijo que, si Estados Unidos no hubiera «machacado» a Irán, este habría obtenido un arma nuclear «en un plazo de dos a cuatro semanas», pese a que en todos los escenarios internacionales Teherán defiende su derecho al desarrollo de su programa que afirma tiene carácter pacífico.

Ante un auditorio que fue cauto con los aplausos, Trump aseguró que los bombardeos a tres instalaciones nucleares iraníes en junio habían retrasado sus programas por varios años, algo que contradice ahora uno de los argumentos que lo involucró en la guerra.

En una intervención ante el Comité Nacional Republicano del Congreso, Trump al referirse a Irán indicó: «Es una solución a corto plazo. Lo que teníamos que hacer era deshacernos del cáncer. Teníamos que extirparlo. El cáncer era Irán con un arma nuclear».

El senador demócrata Chris Murphy alertó: «No creo que hayamos vivido un momento como este: uno en el que Estados Unidos se encuentre, incuestionablemente, en guerra con una potencia extranjera; en el que soldados estadounidenses estén muriendo mientras hablamos, y en el que el Congreso esté ocultando activamente esta realidad a la opinión pública».

Mientras, el costo humano sigue en aumento en Medio Oriente, específicamente en Irán. Alrededor de mil 900 personas perdieron la vida y 20 mil resultaron heridas en las últimas cuatro semanas.