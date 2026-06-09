Un proyecto con el sello de la laboriosidad

El proyecto educativo Rayitos de esperanza, del Taller Especial para Personas en Situación de Discapacidad de Meneses, entrelaza a los niños con el quehacer de los trabajadores del lugar y con las labores del organopónico

En el organopónico se siembran hortalizas para el autoabastecimiento del taller, del comedor del Policlínico Sergio del Valle y del SAF de la comunidad de Meneses. (Fotos: Deslin Pentón)

En predios cercanos al Taller Especial para Personas en Situación de Discapacidad de Meneses, perteneciente a la Unidad Empresarial de Base (UEB) Producciones Varias (Emprova), de Yaguajay, descuella un organopónico que planta hortalizas para el autoabastecimiento del centro y del policlínico Sergio del Valle, de esta localidad.

Sin descuidar el trabajo con el cartón y el papel, esencia de la instalación, los trabajadores del lugar demuestran en estas pequeñas parcelas cuánto se puede lograr a golpe de voluntad y entrega. Allí siembran desde tomate, ajo puerro, habichuela, quimbombó, rábano, lechuga, acelga, hasta plátano.

Así lo explicó a Escambray Deslin Pentón Castillo, técnico en gestión económica del taller, quien, detalló, que con dichas producciones se garantiza el autoconsumo de los obreros del taller, del comedor del policlínico y del Sistema de Atención a la Familia (SAF), de la comunidad.

Refirió, además, que lo logrado hasta hoy en el organopónico es fruto del proyecto educativo Rayitos de esperanza, abonado por pioneros del seminternado Héroe de Yaguajay y trabajadores de la institución.

Dicha estrategia, dijo, apuesta por que los infantes interactúen con estas personas y conozcan de la importante y sensible labor que realizan los individuos en situación de discapacidad. Asimismo, recalcó que el proyecto funciona una vez al mes y propicia acciones educativas y de impacto social.

“Los niños se vinculan a las labores que realizan nuestros trabajadores, ya sea con el papel o el cartón, así como a la rutina del organopónico. Este proyecto es algo muy lindo, porque son personas con discapacidad que han logrado un resultado importante para la localidad.

“Por otra parte, los pequeños conocen cómo son estas personas, cómo se vinculan al trabajo y a la sociedad, sin importar la limitación que tienen”, acotó la técnico en gestión económica del Taller de Discapacitados de Meneses. El Taller Especial para Personas en Situación de Discapacidad de Meneses, creado el 1 de junio de 1989, trabaja el cartón y el papel, líneas sobre las que sostiene la mayoría de sus elaboraciones.