UNE pronostica afectación de 1975 MW para el pico de este lunes

Para el horario de la media se estima una afectación de 1 500 MW

Ilustración: Escambray.

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) mantiene afectaciones por déficit de capacidad de generación, luego de que durante la jornada del domingo el servicio se viera afectado durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de generación alcanzó los 2 037 megawatts (MW) a las 21:00 horas.

De acuerdo con la información de la Unión Eléctrica (UNE), a las 06:00 horas de este lunes la disponibilidad del SEN era de 1 030 MW, frente a una demanda de 2 650 MW, mientras que se encontraban afectados 1 590 MW. Para el horario de la media se estima una afectación de 1 500 MW.

Para el horario de máxima demanda se pronostica una disponibilidad de 1 215 MW y una demanda máxima de 3 150 MW, lo que representa un déficit de 1 935 MW. De mantenerse las condiciones previstas, la afectación durante ese horario se estima en 1 975 MW.

Actualmente se encuentran fuera de servicio por averías la unidad 8 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, la unidad de la CTE Guiteras, la unidad 6 de la CTE Nuevitas, la unidad 2 de la CTE Felton y las unidades 3 y 6 de la CTE Renté.

Además, están en mantenimiento la unidad 3 de la CTE Santa Cruz, la unidad 5 de la CTE Nuevitas y la unidad 5 de la CTE Renté. Las limitaciones en la generación térmica ascienden a 265 MW.

Para el horario pico se prevé la incorporación de la unidad 8 de la CTE Mariel, con 55 MW, actualmente en proceso de arranque; la unidad 6 de la CTE Nuevitas, con 80 MW; y la unidad 6 de la CTE Renté, con 50 MW, también en proceso de arranque.

Por otra parte, los parques solares fotovoltaicos aportaron 3 141 MWh durante la jornada del domingo, con una máxima potencia de 490 MW entregada al SEN durante el horario de mayor disponibilidad de esta fuente.