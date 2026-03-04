Unión Eléctrica reporta desconexión del SEN desde Camagüey hasta Pinar del Río (+post)

En el Despacho Nacional de Carga el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz precisa los detalles de la desconexión del SEN y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento del mismo

Manuel Marrero Cruz y Vicente De La O Levy se encuentran en el Despacho Nacional de Carga para precisar los detalles de la desconexión del SEN y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento del mismo. (Foto: UNE/Facebook)

La Unión Eléctrica (UNE) informó, a través de su cuenta oficial en la red social X, que a las 12:35 pm de este miércoles se produjo una desconexión del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) desde la provincia de Camagüey hasta Pinar del Río.

De acuerdo con el mensaje publicado, tras el evento fueron activados de inmediato todos los protocolos establecidos para la restauración del sistema, con el objetivo de restablecer el servicio eléctrico en el menor tiempo posible.

La entidad no precisó en su comunicación las causas que originaron la desconexión, pero aseguró que se trabaja en la recuperación progresiva del SEN. Se espera que en las próximas horas se ofrezcan detalles adicionales sobre la evolución del proceso de restablecimiento.

Según una nota publicada en la página de Facebook de la Unión Eléctrica, el primer ministro, Manuel Marrero Cruz se encuentra en el Despacho Nacional de Carga con el ministro de energía y minas, Vicente De La O Levy para precisar los detalles de la desconexión del SEN y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento del mismo.

#UltimoMinuto || El primer ministro, Manuel Marrero Cruz se encuentra en el Despacho Nacional de Carga con el ministro de energía y minas, Vicente De La O Levy para precisar los detalles de la desconexión del SEN y las próximas acciones a tomar para el restablecimiento del mismo. pic.twitter.com/vE2aqeHhgN — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) March 4, 2026