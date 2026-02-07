Vacunadas más de 2500 niñas espirituanas contra el Virus del Papiloma Humano

Esta campaña forma parte de las iniciativas impulsadas por las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud para reducir al mínimo la incidencia del cáncer cervicouterino

La campaña nacional de inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH) inició el 27 de octubre. (Foto: Prosalud Sancti Spíritus)

Más de 2 500 niñas espirituanas de nueve años o más han sido vacunadas durante la campaña nacional de inmunización contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), iniciativa impulsada por las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud para la eliminación del cáncer cervicouterino, una de las principales causas de muerte en la población femenina en el planeta.

De acuerdo con la doctora Niubis Fundora Martín, jefa del Programa Provincial de Inmunización, la campaña iniciada el 27 de octubre incluye la aplicación de la vacuna Cecolin bivalente, que protege contra los serotipos 16 y 18 del VPH, responsables de aproximadamente siete de cada 10 casos de este tipo de neoplasia en el mundo.

Fundora Martín aseguró que el universo de niñas a vacunar previsto inicialmente (2 150) se incrementó con la incorporación de las estudiantes de quinto grado que tenían nueve años de edad o que recientemente habían cumplido los 10; para ello, agregó, el personal de la Salud en la provincia contó con el acompañamiento del Ministerio de Educación para garantizar el funcionamiento de los vacunatorios certificados en 293 escuelas primarias del territorio y la concurrencia de las estudiantes a estos.

Las autoridades sanitarias concibieron el proceso en dos etapas: la primera del 27 de octubre al 27 de diciembre, y la segunda durante el mes de enero hasta la fecha, en la que se continúa la aplicación del inmunógeno a aquellas niñas que por diferentes causas no lo han recibido, aseveró Fundora Martín.

Quienes en el momento de la vacunación no habían cumplido todavía los nueve años no dejarán de protegerse contra este virus, pues se le administrará la vacuna una vez que cumplan la edad requerida, aclaró la funcionaria.

Fundora Martín señaló que en las escuelas especiales se vacunaron las niñas de nueve años, independientemente del grado escolar que cursan en la actualidad, y fueron inmunizadas, también, las que con esta misma edad padecen enfermedades crónicas de la infancia que les impiden asistir a la escuela.

Producida por la empresa china Innovax, Cecolin es segura y efectiva, cuenta con el aval de la precalificación por la Organización Mundial de la Salud y se recomienda principalmente para niñas y adolescentes antes del inicio de la vida sexual, según Dagmar García Rivera, vicedirectora de Investigación y Desarrollo del Instituto Finlay de Vacunas, citada por la agencia Prensa Latina.

La vacuna contra el VPH formará parte del Programa Nacional de Inmunización de Cuba y fortalecerá la capacidad del sistema de salud para reducir la incidencia de enfermedades prevenibles por esta infección.