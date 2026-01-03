Venezuela activa estado de conmoción ante ataques de EE.UU.

«Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, nuestro Comandante en Jefe, desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la Nación», resaltó Vladimir Padrino López, ministro de Defensa

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este sábado la agresión militar en curso por parte de Estados Unidos y anunció la activación del estado de conmoción en todo el territorio nacional.

En una alocución especial, el Ministro informó al país y al mundo sobre lo que calificó como «la más criminal agresión militar» por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Padrino López detalló que, durante la madrugada de hoy, fuerzas invasoras estadounidenses profanaron el espacio soberano venezolano.

Los ataques, detalló, se concentraron en la localidad de Fuerte Tiuna, en Caracas, y en puntos estratégicos de los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

En su discurso, Padrino López afirmó que helicópteros de combate enemigos dispararon misiles y cohetes que impactaron en urbanizaciones de población civil, para lo cual ya se levanta un balance preliminar de víctimas fatales y heridos.

Frente a estos hechos, el alto mando militar venezolano elevó la más enérgica protesta ante todos los organismos multilaterales internacionales.

El titular de Defensa acusó directamente al gobierno norteamericano (la administración de Donald Trump) de cometer una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la región.

«La Venezuela libre, independiente y soberana rechaza con toda la fuerza de su historia la presencia de estas tropas extranjeras, cuyo único saldo es muerte, dolor y destrucción», resaltó el Ministro.

Asimismo, rechazó que la acción se enmarque en una lucha contra el narcoterrorismo, señalando que su objetivo real es forzar un cambio del legítimo gobierno, “someternos a los designios espurios del imperialismo norteamericano”, y apoderarse de los recursos estratégicos de la nación, violando el derecho inalienable de Venezuela a la autodeterminación.

Esta invasión representa el ultraje más grande que ha sufrido el país, que responde a la insaciable codicia de nuestros recursos estratégicos, enfatizó.

“Nuestra vocación es la paz, pero nuestra herencia es la lucha por la libertad. Nosotros, que extendemos la mano en hermandad, hoy cerramos el puño en defensa de lo nuestro”.

En respuesta a la agresión, y en cumplimiento de las disposiciones constitucionales, el ministro Padrino López anunció el decreto del Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio.

Este marco legal permite el empleo pleno de las capacidades operacionales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

«Por instrucciones del ciudadano Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, nuestro Comandante en Jefe, desplegaremos todas nuestras capacidades para la defensa integral de la Nación», resaltó. Al mismo tiempo, explicó que se activará, en perfecta fusión cívico-militar-policial, un despliegue masivo que incluye todos los medios terrestres, aéreos, navales, fluviales y coheteriles con los que cuenta la nación, los cuales están en completa disposición operacional.

Ante la gravedad del momento, el ministro hizo un llamado a la unidad de todo el pueblo. «La desesperación es aliada del invasor; la cordura es el escudo de la patria», expresó Padrino López, instando a evitar el pánico y el caos que Estados Unidos busca sembrar.

Finalmente, reiteró que la vocación de Venezuela es la paz, pero que su herencia histórica es la lucha por la libertad.

«Heredamos el coraje de los libertadores, quienes nos enseñaron que la dignidad no se negocia y que la patria es un valor supremo. Nos han atacado, pero no nos doblegarán», concluyó Padrino López.

Venezuela denuncia y repudia agresión militar de EEUUU

Venezuela rechazó, repudió y denunció este sábado ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno estadounidense contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles.

En horas de la madrugada de este sábado zonas militares de la ciudad de Caracas, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira fueron atacados por Estados Unidos, indicó un comunicado.

“Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos uno y dos, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza”, indicó.

La nota señaló que tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas.

Denunció que el objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación. No lo lograrán”.

El texto indicó que, tras más de doscientos años de independencia, el pueblo y su Gobierno legítimo se mantienen firmes en defensa de la soberanía y del derecho inalienable de decidir su destino.

Aseguró que el intento de imponer una guerra colonial para destruir la forma republicana de gobierno y forzar un «cambio de régimen», en alianza con la oligarquía fascista fracasará como todos los intentos anteriores.

El Gobierno bolivariano llamó a todas las fuerzas sociales y políticas del país a activar los planes de movilización y repudiar este ataque imperialista.

Afirmó que el pueblo de Venezuela y su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión popular-militar-policial, se encuentran desplegados para garantizar la soberanía y la paz.

Simultáneamente, la Diplomacia Bolivariana de Paz elevará las correspondientes denuncias ante el Consejo de Seguridad de la ONU, el Secretario General de dicha organización, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y el Movimiento de Países No Alineados exigiendo la condena y rendición de cuentas del Gobierno estadounidense, expresó.

Subrayó que el presidente Nicolás Maduro ha dispuesto todos los planes de defensa nacional para ser implementados en el momento y circunstancias adecuadas, en estricto apego a lo previsto en la Constitución de la República Bolivariana, la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción y la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación.

En este sentido, el presidente Nicolás Maduro “ha firmado y ordenado la implementación del Decreto que declara el estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional, para proteger los derechos de la población, el funcionamiento pleno de las instituciones republicanas y pasar de inmediato a la lucha armada. Todo el país debe activarse para derrotar esta agresión imperialista”.

Del mismo modo, señaló, ha ordenado el inmediato despliegue del Comando para la Defensa Integral de la Nación y de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral en todos los estados y municipios del país.

En estricto apego al artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, Venezuela se reserva el derecho a ejercer la legítima defensa para proteger a su pueblo, su territorio y su independencia, afirmó.

El texto convocó a los pueblos y gobiernos de América Latina, el Caribe y el mundo a movilizarse en solidaridad activa frente a esta agresión imperial.

Como señaló el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías “ante cualquier circunstancia de nuevas dificultades, del tamaño que fueren, la respuesta de todos y de todas los patriotas… es unidad, lucha, batalla y victoria”, concluyó.