Venezuela celebra la Consulta Popular Nacional 2026

Hoy domingo 8 de marzo se definen proyectos prioritarios a nivel nacional, surgidos desde las comunidades, con la participación de 5 336 circuitos comunales

El voto manual y secreto en la Consulta Popular permite a los ciudadanos de comunas como Alianza Bolivariana elegir directamente los proyectos que se financiarán, poniendo fin a la burocracia y la injerencia de funcionarios que no siempre cumplen a cabalidad con su labor. (Foto: EFE)

Este domingo 8 de marzo , los centros de votación de Venezuela han completado satisfactoriamente el proceso de instalación de las mesas para la Consulta Popular Nacional, una iniciativa que permite a las comunidades decidir de forma directa qué proyectos de inversión priorizar en sus territorios.

Con más de 36 000 proyectos postulados desde las bases venezolanas en 5 336 circuitos comunales, la consulta se perfila como una expresión de democracia participativa que busca trasladar las decisiones presupuestarias hacia el referral de la ciudadanía organizada en comunas y consejos comunales.

Según los reportes del ente electoral en los distintos estados, la jornada se desarrolla con normalidad en la mayoría de las regiones, y las comunidades se preparan para ejercer un voto que consolidará el empoderamiento de los Circuitos Comunales.

En el marco de una normativa que articula la Constitución y la Ley Orgánica de Procesos Electorales, la consulta se presenta como una herramienta de planeamiento participativo orientada a descentralizar la inversión pública y a reforzar la participación cívica en la toma de decisiones públicas.

Entre los objetivos declarados figura garantizar que los proyectos reflejen las necesidades reales de las comunidades, desde obras de infraestructura básica hasta iniciativas de desarrollo social y económico local.

Entre otros elementos, las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (Redi) han iniciado el despliegue formal de la Operación República en las zonas Occidental, Los Andes, Los Llanos y Central.

Este despliegue, según las autoridades, tiene como finalidad salvaguardar la seguridad de los ciudadanos y de las instalaciones durante la consulta, sin afectar el desarrollo normal de la votación.

La presencia de esta movilización militar ha generado lecturas diversas: para unos, una señal de firmeza institucional para garantizar un proceso ordenado; para otros, una muestra de la compleja intersección entre seguridad pública y procesos electorales en un contexto de tensiones regionales.

En estas elecciones se debatirán más de 36 000 proyectos para 5 336 circuitos, reflejando un alcance sin precedentes en la diversidad de propuestas económicas y sociales llevados a consulta para el bien nacional.