Venezuela: Delcy Rodríguez jura como presidenta encargada

Delcy Rodríguez juró por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz y tranquilidad espiritual, social de la República y el pueblo. (Foto: PL)

El titular de la Asamblea Nacional (parlamento), Jorge Rodríguez, juramentó este lunes a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, tal y como lo ordenó la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Desde el Salón del Tríptico del Palacio Federal Legislativo, y ante el cuerpo diplomático acreditado, Rodríguez se refirió al daño causado al pueblo venezolano luego de la “agresión militar ilegítima contra nuestra patria”.

Rodríguez manifestó su dolor por el secuestro de “dos héroes” que tenemos de rehenes en Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Vengo con dolor, pero también debo decir que lo hago con honor porque “vengo a jurar en nombre de todos los venezolanos y venezolanas, por nuestro padre libertador Simón Bolívar”.

La presidenta encargada juró también por el comandante Hugo Chávez que “dio vida a millones de venezolanos como ciudadanos”.

También juró por los niños, por su familia, que no dará descanso a su brazo “ni reposo a mi alma para ver a Venezuela en el destino y en el pedestal que le corresponde como una nación libre, soberana e independiente”.

Asimismo, juró por el pueblo de Venezuela a no descansar ni un minuto para garantizar la paz y tranquilidad espiritual, social de la República y el pueblo.

Mencionó el discurso del Libertador Simón Bolívar en Angostura para garantizar un gobierno que “dé felicidad, estabilidad y seguridad política”.

La mandataria encargada llamó a jurar como un solo país para sacar adelante a Venezuela “en estas horas terribles de amenaza contra la estabilidad y la paz de la nación”.

El pasado 3 de enero la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez asumiera y ejerciera en condición de encargada todas las atribuciones deberes y facultades al cargo de presidenta.

La titular de la Sala del TSJ Tania D´amelio explicó los procedimientos seguidos por ese órgano ante la ausencia forzosa del presidente de la República, a “la luz de la situación excepcional generada por el secuestro del Nicolás Maduro Moros”.

Explicó que ese hecho configura “un supuesto de imposibilidad material y temporal para el ejercicio de sus funciones”, y se ordenó a la vicemandataria asumir la jefatura de Estado con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.

Asimismo, estimó que en el estado actual de “urgencia manifiesta y amenaza cierta, resulta imperativo, necesario y proporcionado” disponer cautelarmente que dicha función se ejerza de inmediato, a modo de facilitar la preservación de los intereses de la nación frente a la agresión extranjera que actualmente enfrenta.