Venezuela: desmienten fake news de sobrevivientes

Protección Civil subrayó que “son falsos” esos informes en los que supuestamente fueron salvados por rescatistas varias personas, entre ellos dos adolescentes

Frente a esta adversidad, el trabajo en el área afectada por los sismos del 24 de junio “no se detiene”. (Foto: AP)

La Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela desmintió la información difundida este jueves a través de las redes sociales sobre presuntos rescates de sobrevivientes en la estructura OPPP 26 en la parroquia Caraballeda, en La Guaira.

Un comunicado de la institución subrayó que “son falsos” esos informes en los que supuestamente fueron salvados por rescatistas varias personas, entre ellos dos adolescentes, según la fake news divulgada en Instagram.

La nota afirmo que, frente a esta adversidad, el trabajo en el área afectada por los sismos del 24 de junio “no se detiene”.

Reafirmó que cada hombre y mujer que conforma “nuestro equipo multidisciplinario de protección y seguridad permanece trabajando a tiempo completo, hasta agotar todas las vías».

Protección Civil aseguró que permanecerán al lado del pueblo en el terreno el tiempo que la situación lo exija.

El texto alertó que cualquier información y novedad sobre el desarrollo de estas operaciones “será comunicada de manera oportuna, transparente y exclusiva” a través de los medios y voceros oficiales.

Durante su programa nocturno de la víspera Con el Mazo Dando, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, reiteró sus denuncias sobre hechos de este tipo, algunos de los cuales son utilizados para sacar réditos políticos en medio del dolor del pueblo.