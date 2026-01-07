Venezuela negocia venta de petróleo a Estados Unidos

La petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, informó sobre el curso de negociaciones con EE.UU. bajo esquema similares a los mantenidos con otras empresas del sector

Venezuela cuenta con la mayor reserva petrolera del mundo, estimadas en unos 300.000 millones de barriles. (PDVSA)

En la tarde del miércoles, Petróleos de Venezuela, S. A. (PDVSA) emitió un comunicado en donde informa de negociaciones para la venta de crudo con el estado de Estados Unidos. En un breve texto, la empresa hidrocarburífera estatal señala que la venta «de volúmenes de petróleo» se dan «en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países».

En esa línea, el comunicado detalla que la venta del crudo se desarrolla «bajo esquemas similares a los vigentes con empresas internacionales, como Chevron», y aclara que la negociación se basa en «una transacción estrictamente comercial, con criterios de legalidad, transparencia y beneficio para ambas partes».

El mensaje de PDVSA llega luego del anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien anticipó una compra de entre «30 mil y 50 mil» millones de barriles de petróleo de Venezuela para luego venderlo a «precio de mercado». Esta compra se da en paralelo al bloqueo comercial y militar sostenido por Estados Unidos contra las exportaciones hidrocarburíferas venezolanas.

Antes de ser secuestrado por órdenes de Donald Trump, el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, señaló que Venezuela estaba «lista» para inversiones estadounidenses como con Chevron, «cuando quieran, donde quieran y como quieran».

Venezuela cuenta con la mayor reserva petrolera del mundo, estimadas en unos 300.000 millones de barriles. Esto representa cerca del 17 % de las reservas mundiales conocidas de petróleo. Según la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), ese país produce actualmente alrededor de un millón de barriles de crudo al día, aunque la exportación se vio reducida desde la implementación del bloque militar estadounidense iniciado a finales de agosto de 2025.