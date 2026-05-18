Viajará a Uzbekistán espirituano para IV Olimpiada Internacional Al‑Khwarizmi

Adrián Darío Peña Castillo, alumno de décimo grado del IPVCE Eusebio Olivera, integra el equipo cubano de Matemáticas que competirá en la KhIMIO 2026, del 1 al 7 de junio.

La IV Olimpiada Internacional Al‑Khwarizmi de Matemáticas e Informática (KhIMIO 2026) contará con talento espirituano. Cuba, invitada a esta prestigiosa competencia que se celebrará del 1 al 7 de junio en Uzbekistán, estará representada por un equipo de diez integrantes: cuatro estudiantes de Matemáticas, cuatro de Informática y dos líderes.

Entre los seleccionados de Matemáticas figura Adrián Darío Peña Castillo, quien cursa el décimo grado en el IPVCE Eusebio Olivera de Sancti Spíritus. El joven viajará como parte de la delegación cubana, que tiene al frente, en esa misma asignatura, al profesor Carlos Rafael Sebrango Rodríguez, de la Universidad de Sancti Spíritus José Martí Pérez.

Adrián Darío Peña Castillo, estudiante espirituano que representará a Cuba en la IV Olimpiada Internacional Al‑Khwarizmi de Matemáticas e Informática (KhIMIO 2026). Foto: Radio Vitral

La preparación del equipo se ha desarrollado de forma virtual, con el acompañamiento de entrenadores de varias provincias del país. Entre ellos se destaca la profesora María Catalina Rodríguez Felipe, entrenadora del IPVCE espirituano y docente de la universidad, quien ha contribuido directamente a la formación de Peña Castillo.

La KhIMIO 2026 reúne a jóvenes apasionados por las Matemáticas y la Informática, y ofrece una oportunidad única para demostrar conocimientos, creatividad y pensamiento analítico. La presencia de un representante espirituano en la cita internacional llena de orgullo al territorio y reafirma la calidad de la enseñanza de las ciencias exactas en la provincia.

Con información de Radio Vitral