Vicecanciller cubano asegura que no hay diálogo con EEUU pero la isla está abierta a uno

Carlos Fernández de Cossío, director general para EE.UU. del Ministerio de Relaciones Exteriores. (Foto: Abel Padrón Padilla/Cubadebate)

Un alto diplomático cubano dijo a The Associated Press que su gobierno no tiene un diálogo con Estados Unidos, pero está abierto a uno si se cumplen ciertos criterios, ya que las tensiones siguen siendo altas entre los países.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, habló días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dijera que su administración está comenzando a hablar con los líderes cubanos después de que amenazó con imponer aranceles a cualquier país que proporcione petróleo a la isla.

“Todavía no estamos hablando específicamente de negociación”, dijo Cossío. “Ese es otro tema”.

“Estamos abiertos al diálogo”, añadió. “Si logramos dialogar, quizá podamos llegar a una negociación”.

Cossío dijo que Cuba está dispuesta a tener un “diálogo informal” con EE.UU. “con el objetivo de asegurar que podamos tener una coexistencia respetable y seria a pesar de las diferencias entre nuestros dos países”.

Pero Cossío subrayó que ciertas cosas están fuera de la mesa para Cuba, incluida la constitución, la economía y el sistema de gobierno del país, que es socialista.

“Pero hay muchos, muchos otros temas que podemos discutir”, dijo.Cuba está luchando contra una aguda crisis económica, apagones continuos , una interrupción en los envíos de petróleo desde Venezuela y sanciones estadounidenses que, según funcionarios cubanos, le costaron al país más de 7.500 millones de dólares entre marzo de 2024 y febrero de 2025.La ira y la angustia se extienden por Cuba al conocerse la amenaza arancelaria de Trump a quienes suministran petróleo.

Trump amenaza con aranceles a cualquier país que venda petróleo a Cuba, acorralando a México.

Los cubanos luchan por sobrevivir mientras la presión estadounidense sobre la isla se intensifica en un intento por derrocar al gobierno.Cuba dependía en gran medida de los envíos de petróleo desde Venezuela, pero éstos se interrumpieron cuando Estados Unidos atacó al país sudamericano el 3 de enero y arrestó a su presidente.

Cuando se le preguntó cuánto tiempo Cuba puede sostener las condiciones actuales, Cossío dijo que no podía revelar “ninguna vía” que tenga la isla para asegurar el suministro de petróleo o hacer frente a lo que describió como “ una situación muy difícil ”.

“Cuba, por supuesto, se está preparando con creatividad, estoicismo y austeridad”, añadió. “¿Qué puede hacer Cuba? Solo obsérvennos”.zCuando Trump firmó una orden ejecutiva a fines de la semana pasada para imponer aranceles, llamó a Cuba una “nación fallida” y dijo que “parece que es algo que simplemente no va a poder sobrevivir”.Mientras tanto, Trump ha dicho que pidió a México que suspenda los envíos de petróleo a Cuba.

El domingo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció que enviaría alimentos y otra ayuda humanitaria a Cuba, y agregó que su gobierno estaba tratando de “resolver diplomáticamente todo lo relacionado con los envíos de petróleo” a la isla.

Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, ha estado viajando por la isla, publicando videos en redes sociales sobre sus reuniones con cubanos. Algunos lo han abrazado y lo han invitado a su casa, y un hombre comentó que no podía ofrecerle café al diplomático porque no tenía electricidad.

No todos reciben con agrado al embajador. En un video publicado en redes sociales, un grupo de cubanos indignados confrontó a Hammer recientemente en la provincia de Camagüey.

¡Abajo el bloqueo!, gritaron. ¡Asesino! ¡Marioneta de Trump!

En respuesta, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos exigió que Cuba “detenga sus actos represivos de enviar individuos a interferir con el trabajo diplomático” de Hammer y otros miembros de la embajada.

«Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano an pesar de las fallidas tácticas de intimidación del régimen», escribió la oficina en X el domingo.

En la breve entrevista, Cossío destacó que Cuba no es una amenaza para Estados Unidos.

“Cuba es un país pacífico”, dijo. “Solo deseamos relacionarnos con Estados Unidos como lo hicimos con el resto del mundo. Estados Unidos es la excepción hoy en día”.