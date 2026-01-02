En el 2026, muchas son los retos para Es mi barrio. Continuar con paso seguro el camino hacia otras comunidades y visualizar su realidad social y económica es, para Escambray, un compromiso con sus públicos. Además, VisionEs celebra el aniversario de este medio de prensa.
VisionEs: Escambray de vuelta al barrio
La primera emisión de VisionEs del año 2026 se dedica especialmente a Escambray y uno de sus proyectos de innovación
