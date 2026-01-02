VisionEs: Escambray de vuelta al barrio

La primera emisión de VisionEs del año 2026 se dedica especialmente a Escambray y uno de sus proyectos de innovación

Audiovisuales Escambray

2 enero, 2026 - 3:56am

En el 2026, muchas son los retos para Es mi barrio. Continuar con paso seguro el camino hacia otras comunidades y visualizar su realidad social y económica es, para Escambray, un compromiso con sus públicos. Además, VisionEs celebra el aniversario de este medio de prensa.

RELACIONADO CON:

Audiovisuales Escambray

Texto de Audiovisuales Escambray
Audiovisuales Escambray

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2026