VisionEs: Manos reparan sueños

Interesantes temas de la sociedad espirituana se incluyen en la presente emisión de VisionEs, el noticiero de Escambray

Cuando el próximo 19 de febrero el Centro Psicopedagógico de Sancti Spíritus arribe a sus 36 años, exhibirá un mejor confort para residentes y trabajadores. Gracias a la unión de varias entidades del territorio se embellece el centro. Manos que sin pedir nada a cambio, transforman la estancia de quienes allí conviven.

Justo cuando el pasado 28 de enero los pioneros espirituanos se daban cita para honrar a José Martí, la Gaceta Oficial de la República de Cuba ponía en vigor el Código de la niñez, adolescencias y juventudes.

Estos y otros temas se incluyen en la agenda de VisionEs.