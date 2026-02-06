VisionEs: Manos reparan sueños

Cuando el próximo 19 de febrero el Centro Psicopedagógico de Sancti Spíritus arribe a sus 36 años, exhibirá un mejor confort para residentes y trabajadores. Gracias a la unión de varias entidades del territorio se embellece el centro. Manos que sin pedir nada a cambio, transforman la estancia de quienes allí conviven.
Justo cuando el pasado 28 de enero los pioneros espirituanos se daban cita para honrar a José Martí, la Gaceta Oficial de la República de Cuba ponía en vigor el Código de la niñez, adolescencias y juventudes.
Estos y otros temas se incluyen en la agenda de VisionEs.
