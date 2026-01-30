Voces espirituanas contra las mentiras de Trump

Las recientes declaraciones del presidente de los Estados Unidos resultan una afrenta al derecho internacional y a la soberanía de nuestro pueblo

Desde la división territorial de Etecsa en Sancti Spíritus, sus trabajadores y directivos manifestaron su rechazo a la nueva escalada imperial. (Fotos: Roberto Javier Bermudez)

Hace solo algunos días el presidente norteamericano Donald Trump se refería a Cuba como un país al borde del colapso. Ahora resulta que ese mismo país pasó a constituir una amenaza inusual para la seguridad de los Estados Unidos.

Aumentar aranceles a toda nación que intente hacer llegar combustibles a la isla por cualquier vía es un acto genocida que sobrepasa el carácter inhumano de una política obsoleta e injustificable.

La realidad es que las medidas planteadas por la administración Trump pretenden asfixiar a todo un pueblo.

Conscientes de la amenaza, los espirituanos se unen para repudiar las decisiones de la Casa Blanca, que tienen detrás como precursor al secretario de Estado Marco Rubio.

Desde la división territorial de Etecsa en Sancti Spíritus, sus trabajadores y directivos se reunieron en apoyo a la causa cubana y para manifestar su rechazo a la nueva escalada imperial.

«No nos perdonan que seamos solidarios y que estamos trabajando por un país mejor, a pesar de los problemas, muchos de ellos provocados por el criminal bloqueo», aseguró Miladys Gonzalez Rodríguez, especialista de la entidad.

Una representación del colectivo de Etecsa en la provincia se sumó además al reclamo en las redes sociales. En el espacio digital el apoyo a Cuba tampoco se ha hecho esperar y no son pocos los que desde dentro y fuera de la isla han alzado sus voces contra Trump.