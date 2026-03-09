Yaguajay apoya continuidad del proceso docente para estudiantes de Ciencias Médicas

Alumnos de diversas especialidades de la Universidad de Ciencias Médicas Faustino Pérez Hernández, de Sancti Spíritus, continúan el proceso docente educativo en las cuatro áreas de salud del territorio

Estudiantes de varias especialidades de las Ciencias Médicas apoyan el quehacer de las instalaciones de la salud del municipio. (Foto: Salud Yaguajay)

Unos 187 estudiantes de la Universidad de Ciencias Médicas Faustino Pérez Hernández, de Sancti Spíritus, retoman la docencia en las cuatro áreas de salud de Yaguajay, debido al reajuste efectuado por el Ministerio de Salud Pública (Minsap) ante las medidas de recrudecimiento del bloqueo impuestas por el gobierno estadounidense.

Dicha alternativa, que persigue dar continuidad al proceso docente educativo, pese a la compleja situación energética que vive el país, involucra a alumnos de las carreras de Medicina, Enfermería, Bioanálisis Clínico, Estomatología, Higiene y Epidemiología e Imagenología, entre otras, así como de varios técnicos de nivel medio.

Según Lilianny Expósito Fando, jefa del Departamento Docente de la Dirección Municipal de Salud en el territorio, los estudiantes se ubicaron en las cuatro áreas de la zona: Yaguajay, Mayajigua, Meneses y Venegas, de acuerdo con el lugar de residencia de cada uno de ellos y con un tutor principal para cada especialidad.

Asimismo, resaltó que los muchachos se vinculan a policlínicos, hogares de ancianos, casas de abuelos, consultorios del médico y la enfermera de la familia, así como a otras instituciones del sector en el municipio.

Expósito Fando aclaró que en las primeras dos semanas del reajuste de las actividades docentes los escolares también recibieron cursos optativos, teniendo en cuenta año y especialidad que cursaban. Estos cursos, dijo, fueron impartidos por profesores encargados de la docencia en el norte espirituano y respaldados por la Universidad de Ciencias Médicas.

De igual forma, precisó que en la presente etapa los alumnos acogen la docencia correspondiente al segundo semestre del actual año lectivo. Es un reto para todos, pues Yaguajay nunca había contado con esa matrícula de estudiantes, ni con esa cifra de modalidades.

“Tampoco tuvimos antes primer y segundo años de la carrera de Medicina. No obstante, contamos con profesores preparados y con profesionales competentes en las diferentes áreas de salud para enfrentar con éxito este momento”, aseguró finalmente.