Zinedine Zidane será el nuevo entrenador de la selección de Francia tras su eliminación

Exitoso como jugador y entrenador, Zidane asume este nuevo reto con el objetivo de levantar la Eurocopa en 2028 y clasificar al Mundial 2030

La Federación Francesa prepara la firma de Zidane tras el Mundial.

Didier Deschamps se despide de Francia y dirigirá por última vez el próximo sábado en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026. La ilusión era dejar el cargo con otra Copa del Mundo en la vitrina; sin embargo, España los eliminó gracias a los goles de Mikel Oyarzábal y Pedro Porro.

Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembelé y compañía estrenarán técnico en la fecha FIFA de septiembre. En la baraja hay muchos interesados en tomar las riendas de la selección francesa, pero el honor está guardado para una leyenda del fútbol.

Zinedine Zidane será el nuevo DT de Francia y asumirá su cargo en los próximos días.

Exitoso como jugador y entrenador, Zidane asume este nuevo reto con el objetivo de levantar la Eurocopa en 2028 y clasificar al Mundial 2030.

¿Quién es Zinedine Zidane? Carrera, títulos y experiencia

Su carrera en los banquillos se resume a dos periodos al frente del Real Madrid, equipo con el que conquistó tres títulos de Champions League consecutivos, tres Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes, dos Ligas de España y dos Supercopas de España.

Aunque sonó para varios clubes importantes de Europa, su mente siempre estuvo puesta en tomar las riendas de la selección francesa cuando finalizar el ciclo de Didier Deschamps.

Zidane es una leyenda para Francia. Disputó 139 partidos como jugador de los Bleus, marcó 35 goles y dio 42 asistencias en total.

Sumado a eso, fue fundamental para conseguir el Mundial de 1998 y la Eurocopa del 2000. También llevó a su selección a la final del mundo en Alemania-2006, pero la perdió contra Italia y salió expulsado por aquel recordado cabezazo a Marco Materazzi.

En este Mundial 2026, ‘Zizou’ ha sido espectador de lujo. Estuvo siguiendo los partidos de su hijo Luca Zidane con la selección de Argelia y también siguió los pasos de Francia mientras avanzaba de rondas con relativa facilidad.

Zidane hizo parte de la primera generación dorada de Francia y ahora será el jefe de la segunda. Bajo sus órdenes tendrá a Mbappé como principal referente, aunque también contará con Dembelé, Olise, Barcola, Doué, Saliba y todo ese universo de estrellas disponibles para armar un proyecto ganador.