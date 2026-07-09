Francia consigue ante Marruecos primer boleto a semifinales en Mundial de Fútbol

Ahora los galos esperarán por el vencedor del duelo de este viernes entre España y Bélgica para conocer su rival en semifinales

Mbappé alcanazó a Messi en la cima de los máximos goleadores, con 8. (Foto: AFP)

Francia venció este jueves dos goles por cero a Marruecos y se convirtió en el primer semifinalista en la Copa Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Hasta el minuto 24 los marroquíes no tuvieron su primera aproximación seria, pero tras cobrar un corner estuvieron a punto de ponerse debajo por un penal cometido a Kylian Mbappé, pero el atacante falló.

No obstante, el goleador del Real Madrid español tuvo su recompensa al 60, con un disparo envenenado que detuvo la actuación perfecta del arquero africano en el Gillette Stadium de Boston.

Con esa diana, Mbappé volvió a alcanzar al argentino Lionel Messi en la cima de los anotadores de esta justa del orbe, ambos con ocho perforaciones.

Al 66, Ousmane Dembélé puso cifras definitivas al choque, en el cual Marruecos pudo hacer bastante poco desde el punto de vista ofensivo y se despide por debajo de lo hecho en Qatar 2022, cuando fueron terceros.

Ahora los galos esperarán por el vencedor del duelo de este viernes entre España y Bélgica para conocer su rival en semifinales.