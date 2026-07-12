Inglaterra y Argentina, los otros semifinalistas del Mundial de Fútbol 2026

Inglaterra y Argentina se convirtieron este sábado en los dos últimos semifinalistas en la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026, tras imponerse a Noruega y Suiza, respectivamente.

Los nórdicos no habían pisado prácticamente su mitad ofensiva en la primera media hora, pero ni falta les hizo para abrir el marcador con un disparo envenenado de Andreas Schjelderup que engañó completamente al arquero Jordan Pickford.

Pero apenas corría el minuto 36 y antes de irse al entretiempo los ingleses habían igualado luego de un desmarque espectacular de Jude Bellingham al 45+2, y por poco Harry Kane pone el 2-1, pero estaba ligeramente adelantado.

No obstante, hubo que ir hasta tiempo extra para que Bellingham anotara por segunda vez al 93, en esta ocasión recogiendo un rebote del arquero Örjan Nyland, que escogió el peor momento para equivocarse.

Erling Haaland nunca estuvo en el Estadio Miami y abandona definitivamente la carrera por la Bota de Oro tras el 1-2 final.

En el otro cruce Suiza sorprendió con un planteamiento muy ofensivo en los primeros minutos contra Argentina, pero fue la albiceleste la que arrancó arriba, por un cabezazo de Alexis Mac Allister (10).

Los helvéticos no tenían nada que perder, porque ya firmaron la mejor actuación de su historia después de aquel quinto lugar cuando fueron sede, en el lejanísimo 1954, y eso los hizo más peligrosos.

Tras presionar un poco más lograron la igualada ante los campeones del orbe en Kansas City por una internada de Dan Ndoye al 67, pero casi inmediatamente fue expulsado Breel Embolo por simular una falta.

Los europeos lograron llevar al encuentro a tiempo extra, pero con 10 hombres se les hizo imposible aguantar el empate y Julián Álvarez se sacó un golazo al 112 que los mandó a casa.

El 3-1 definitivo lo puso Lautaro Martínez (120+1) en una contra cuando Suiza completa buscaba desesperadamente el empate.

El choque entre Inglaterra y Argentina completa el programa semifinal de la lid, que iniciará con un atractivo duelo entre Francia y España.