Desfile de ciclones tropicales en el siglo XXI – Cronología

Alberto (Mayo 25 – 31): Huracán de Categoría 1, extemporáneo y también Sub-Tropical en muy baja latitud.

Comenzó la temporada el 25 de mayo. No tocó tierra cubana, pero ocasionó fuertes lluvias en las provincias desde Pinar del Río hasta Ciego de Ávila desde el 26 al 31 de mayo, dejando daños en viviendas, carreteras, agricultura y 10 fallecidos. En Cuba los vientos máximos sostenidos no sobrepasaron los 48 km/h. No hubo fallecidos.