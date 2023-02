Dirección Provincial de Justicia en Sancti Spíritus aclara: Ticket es una opción más, no la única

Quien no disponga de medios para acceder a la aplicación se le da un turno físico en las unidades. (Foto: Internet)

Que la plataforma cubana de reservaciones Ticket, desarrollada por Xetid, sea más una facilidad que un dolor de cabeza para los usuarios aún resulta un propósito sin consumar en su totalidad.

Lo han padecido quienes, a través de esta aplicación, pueden reservar para algunos de los servicios que se brindan en los Registros del Estado Civil, Notarías y Registros de la Propiedad, trámites hoy muy demandados por muchos espirituanos.

Tanto, que Marisely Quintero Rodríguez, al frente de la Dirección Provincial de Justicia, comparte con Escambray una certeza: “La demanda es mucho mayor que la oferta”.

Y cuando lo dice se refiere a que, para este servicio de reservas online, que solo funciona hasta ahora para las unidades de la cabecera provincial y de Cabaiguán, se ofertan diariamente solo 10 turnos para las notarías de Sancti Spíritus y 15 para la del territorio cabaiguanense.

Similar sucede, por ejemplo, con los trámites que se realizan en el Registro del Estado Civil: para los matrimonios se ofertan siete plazas y para los expedientes de subsanación de errores, 11. En tanto, los Registros de la Propiedad facilitan 10 tickets a diario.

Según admite Quintero Rodríguez, no es que con tales cantidades se pretenda limitar las potencialidades de esta aplicación; sino que las limitaciones las impone el respaldo que se tenga o no de recursos humanos.

“La oferta se hace en correspondencia con los funcionarios con los que se cuente para brindar los servicios —asegura la directiva—. Ticket es una opción más, no la única. No quiere decir que si no tengo esa reserva no vaya a hacer mi trámite. Se les da la facilidad a los usuarios de enseñarles y a quien no disponga de medios para acceder a la aplicación se le da un turno físico en las unidades y, si existe disponibilidad, se puede atender al momento”.

Para que tales propósitos fluyan como debe ser resulta necesaria la comprensión de los clientes y la atención de quienes laboran en tales unidades para que no terminen desinformando a los que acuden por la vía tradicional.

Aunque en la provincia el acceso a estos servicios adscritos a la Dirección Provincial de Justicia mediante el uso de la aplicación cubana Ticket comenzó en octubre del pasado año solo por el municipio cabecera y Cabaiguán, de acuerdo con Quintero Rodríguez, gradualmente se irán incorporando el resto de las unidades.

“Debe seguir Jatibonico y para el segundo semestre del año debe incorporarse Trinidad”, señaló Quintero Rodríguez.