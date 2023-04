La violencia de género es un problema de toda la sociedad

Así trascendió durante el encuentro regional «Voces de mujeres por la no violencia», en el que participó el presidente Miguel Díaz-Canel

Más de 300 mujeres de las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara, participaron en el encuentro. (Foto: : @TeresaBoue)

Asumir la violencia de género no solo como un problema de las féminas, sino de toda la sociedad, y enfrentarla desde la empatía, la comunicación efectiva y la cultura jurídica, fue el llamado de este viernes durante el encuentro regional «Voces de mujeres por la no violencia», en Santa Clara.

En el espacio, donde participó el Primer Secretario del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, también se insistió en la necesidad de enfrentar la agresión, no con odio, sino desde la educación, la capacitación y el amor.

El mandatario cubano calificó el debate como un momento de aprendizaje, donde se abordó un tema esencial para la política del país; sobre todo, teniendo en cuenta la incompatibilidad de cualquier tipo de violencia con la Revolución Socialista como proceso de justicia social.

Asimismo, Díaz-Canel ratificó que hay voluntad del Estado por erradicar estos actos que denigran a las personas y llamó a articular un trabajo integral para la prevención de la violencia, antecedido por un levantamiento estadístico de todas las mujeres y familias que resultan potenciales víctimas, pues también se aprecian deficiencias en el manejo de las cifras.

“Aún hay mucha violencia que no se combate ni se conoce, por lo que no podemos conformarnos; la cuestión no es solo contabilizar casos, porque mientras haya una sola mujer vulnerable debemos preocuparnos”, remarcó.

Clotilde Proveyer Cervantes, profesora titular del Departamento de Sociología de la Universidad de La Habana, reconoció, entre los principales desafíos, la atención basada en la interdisciplinaridad, el perfeccionamiento de la labor comunicativa y de los protocolos de actuación, así como la ampliación del trabajo investigativo.

Por su parte, Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas, explicó las particularidades del marco jurídico cubano, que en los últimos años ha asumido un enfoque de género, aunque todavía se continuarán modificando leyes en la búsqueda de la implementación efectiva de los mecanismos.

La especialista mencionó, entre las herramientas jurídicas de las que Cuba dispone, la Constitución de la República, el Código de las Familias, el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres y el Código Penal, este último con 49 menciones a temas vinculados con la violencia de género y un artículo que aborda directamente el feminicidio.

“Existe conciencia del trabajo pendiente para la solución de estas problemáticas, pero resulta incorrecto manifestar que hay pasividad o falta de atención por parte del Gobierno, por lo que en nuestro discurso no asumimos términos como feminicidio”, explicó.

Las más de 300 mujeres participantes, en representación de las provincias de Ciego de Ávila, Sancti Spíritus, Cienfuegos y Villa Clara, manifestaron su apoyo a la Revolución cubana como espacio propicio para la plena realización de las féminas y pidieron no torcer el camino que hasta aquí se ha transitado en materia de oportunidades e inclusión social.

En el encuentro, primero de este tipo en Cuba, también participaron Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista de Cuba; Inés María Chapman Wauhg, vice primera ministra de la República, y Teresa Amarelle Boué, secretaria general de la Federación de Mujeres Cubanas.