2025: Un año desafiante para Cuba (+video)

Al férreo bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra la isla, se suman otros desafíos, entre ellos el alza de arbovirosis como el dengue y el chikungunya

El 2025 puso a prueba la capacidad creadora de los cubanos para enfrentarse y vencer las adversidades, en medio de un complejo contexto económico.

Ha sido así durante los últimos 12 meses a lo largo y ancho del país, aunque esta nación jamás se ha rendido ante los tropiezos que ha debido enfrentar una y otra vez.

Sobrevivir a los precios estratosféricos es una batalla que se gana gracias a muchos malabares. En cada hogar se pone en práctica una estrategia propia. Cada quien se adapta y acomoda, según sus ingresos, en franco desafío para asegurar sus necesidades básicas.

En medio del desafiante panorama, las producciones nacionales no rozan ni una pequeña parte de las demandas colectivas, en lo cual incide el alto déficit de electricidad. Horarios de trabajo han debido adaptarse para echar adelante resultados y han retornado a los hogares los olores del carbón.

Al férreo bloqueo económico y financiero impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra la isla, se suman otros desafíos, entre ellos el alza de arbovirosis como el dengue y el chikungunya, que han puesto en jaque los sistemas de salud.

Ante la incidencia del mosquito Aedes aegypti se llevan a cabo acciones de higienización en barrios y comunidades con el concurso de todos, se fumiga; pero la indisciplina social también ha ganado terreno y complica la situación.

Mas, en medio de las complejidades, no han dejado de germinar las ganas de empujar a este archipiélago, de extender las manos solidarias a quienes más lo necesitan. Bastó que Melissa impactara con su fuerza brutal el Oriente de Cuba para que llegaran hasta allá contingentes de distintos sectores y el pueblo todo para ayudarlo a levantarse.

En cada pedacito de tierra se levanta su gente, consciente de que los retos aún serán muchos, pero no falta la voluntad para seguir adelante.