2026: Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz

La propuesta, aprobada por unanimidad, constituye un homenaje al líder y una ratificación de la unidad de sus ideas en la Revolución Cubana

Agencia Prensa Latina

18 diciembre, 2025 - 10:35pm

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, propuso este jueves, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, denominar al 2026 como el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La propuesta, aprobada por unanimidad, constituye un homenaje al líder y una ratificación de la unidad de sus ideas en la Revolución Cubana.

«No hubiera sido posible llegar hasta aquí sin confiar en nuestra historia, y sin la convicción fuerte y clara que surgió de aquel encuentro entre los dos hermanos el 18 de diciembre de 1956 en Cinco Palmas. Hoy también estamos seguros de que ¡Ahora si ganamos la guerra!», expresó Díaz-Canel.

«Los cubanos de hoy somos vencedores de imposibles y que el año 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre peleando y más unidos que nunca», concluyó.

RELACIONADO CON:

Agencia Prensa Latina

Texto de Agencia Prensa Latina

Escambray se reserva el derecho de la publicación de los comentarios. No se harán visibles aquellos que sean denigrantes, ofensivos, difamatorios, o atenten contra la dignidad de una persona o grupo social, así como los que no guarden relación con el tema en cuestión.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Escambray / ISSN 9664-1277
www.escambray.cu ©1999 - 2025