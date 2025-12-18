La propuesta, aprobada por unanimidad, constituye un homenaje al líder y una ratificación de la unidad de sus ideas en la Revolución Cubana

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, propuso este jueves, en la Asamblea Nacional del Poder Popular, denominar al 2026 como el Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

«No hubiera sido posible llegar hasta aquí sin confiar en nuestra historia, y sin la convicción fuerte y clara que surgió de aquel encuentro entre los dos hermanos el 18 de diciembre de 1956 en Cinco Palmas. Hoy también estamos seguros de que ¡Ahora si ganamos la guerra!», expresó Díaz-Canel.

«Los cubanos de hoy somos vencedores de imposibles y que el año 2026, Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, nos encuentre peleando y más unidos que nunca», concluyó.