30 de julio: Día de los Mártires de la Revolución Cubana (+post)

Frank y Raúl fueron capturados como resultado de una delación y acribillados a balazos brutalmente por el cuerpo represivo de la tiranía.

Cuba conmemora este 30 de julio el Día de los Mártires de la Revolución. Este día sintetiza el perenne tributo y recuerdo a los más de 20 mil cubanos que perdieron la vida en el empeño de derrocar a Fulgencio Batista.

En jóvenes como Frank País y Raúl Pujol, asesinados por la tiranía batistiana cuando comenzaban a vivir, tenemos referentes de virtud, y también el orgullo de saber que venimos de cubanos como ellos.



2/2 pic.twitter.com/O4uuFKvc6s — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) July 30, 2025

La fecha fue escogida en 1959 y coincide además con los asesinatos de Frank País y Raúl Pujol en Santiago de Cuba. Ambos jóvenes fueron capturados como resultado de una delación y acribillados a balazos brutalmente por el cuerpo represivo de la tiranía.

Con la muerte de Frank el Movimiento 26 de julio perdió a su jefe de acción y sabotaje y a uno de sus más excepcionales combatientes.

A 68 años del asesinato de Frank País, junto a Raúl Pujol, su legado simboliza la estirpe de la juventud cubana, siempre a la vanguardia en la defensa de la Patria.

A ellos, y a todos los mártires de la Revolución, honramos hoy. ¡Gloria eterna!#LaLuchaNoHaCesado#CubaEstáFirme pic.twitter.com/8qMkGmDsyG — Manuel Marrero Cruz (@MMarreroCruz) July 30, 2025

El Primer Ministro cubano, Manuel Marrero, recordó la fecha en su perfil de la red social X y ratificó que el legado de nuestros mártires «simboliza la estirpe de la juventud cubana, siempre a la vanguardia en la defensa de la Patria».

Por su parte el Secretario de Organización del Comité Central del Partido Comunista, Roberto Morales, aseguró que Cuba no olvida a ninguno de sus caídos y que su ejemplo nos convoca a continuar venciendo.

Recordamos a todos los mártires de la Revolución: 20 mil vidas fueron ofrendadas. Entre ellas, un día como hoy, las de Frank País, Raúl Pujol y René Ramos Latour. Su ejemplo nos convoca: #LaLuchaNoHaCesado. pic.twitter.com/L6LLWip2Nj — Dr. Roberto Morales Ojeda (@DrRobertoMOjeda) July 30, 2025

El Día de los Mártires de la Revolución Cubana no solo recuerda a los caídos en esta última etapa de lucha, sino a todos los que cayeron en la gesta independentista desde sus inicios y no pudieron cumplir el sueño de ver a la Patria libre. No es un duelo, es una promesa. Sus nombres están en el recuerdo y el alma de esta nación indomable, en la que cada latido es un eco de aquellos que sembraron libertad con sangre y heroísmo.