A 129 años de su caída en combate, Serafín sigue la marcha (+fotos)

El acto solemne en recordación del fatídico suceso tuvo lugar este martes en el Paso de Las Damas, donde Serafín Sánchez enfrentó con sus 800 hombres a 2 600 soldados españoles

Estudiantes de Escuela Militar Camilo Cienfuegos del territorio protagonizaron la ceremonia marcial en recordación a Serafín. (Fotos: Vicente Brito/Escambray)

Con un sentido homenaje en el Paso de las Damas, lugar donde cayera hace 129 años el Paladín de las Tres Guerras, los espirituanos recordaron este 18 de noviembre aquel día aciago en que el Mayor General Serafín Sánchez Valdivia libró su último combate.

En el monumento que perpetúa su memoria, en el actual municipio de Taguasco, tuvo lugar el acto de evocación política que, presidido por Julio Luis Jiménez López, miembro del Consejo de Defensa Provincial de Sancti Spíritus, conmemoró la vida y obra del más emblemático héroe espirituano.

Estudiantes de Escuela Militar Camilo Cienfuegos del territorio protagonizaron la ceremonia marcial en recordación a Serafín y colocaron una ofrenda floral en el monumento.

Por su parte, el Coronel de la Reserva Gilberto Campbell Mirabales, presidente provincial de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana (ACRC), hizo entrega del carné que acredita como nuevos miembros de la organización a un grupo de compañeros con una trayectoria relevante en defensa de la Patria.

Al resumir el acto, Yanuaria Sehara Hernández, presidenta del Consejo de Defensa Municipal de Taguasco, recordó el legado del General espirituano de las Tres Guerras, quien con su última frase “nos invita a seguir la lucha cotidiana por mantener nuestra libertad y nuestra independencia”.

“La lucha revolucionaria está cargada del espíritu digno de nuestros antecesores —recalcó Sehara Hernández—, en nuestras manos está el futuro. A trabajar duro para continuar demostrándole al mundo que somos un país pequeño, bloqueado, pero que sobran razones para seguir adelante”.

Serafín Sánchez Valdivia fue uno de los grandes generales de la guerra de independencia en Cuba, amigo íntimo de José Martí y un hombre de una sensibilidad extraordinaria que dejó textos de incalculable valor para comprender interioridades de las luchas emancipatorias del siglo XIX insular.